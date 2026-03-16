Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται γνωστός 50χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση αρχαιοκαπηλίας έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ελληνική Αστυνομία στην περιοχή της Κηφισιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς πριν από λίγους μήνες είχε καταδικαστεί για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος πασίγνωστης Ελληνίδας ηθοποιού, με ποινή δέκα μηνών φυλάκισης με αναστολή.

Έφοδος της αστυνομίας στο σπίτι του

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία που έφτασε στην Ασφάλεια Κηφισιάς για πιθανή κατοχή αρχαιοτήτων.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι του επιχειρηματία, όπου κατά τη διάρκεια της έρευνας εντόπισαν σε αποθήκη δέκα αμφορείς, οι οποίοι ήταν επιμελώς κρυμμένοι μέσα σε χαρτόκουτα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα ευρήματα χρονολογούνται από την Ελληνιστική περίοδο μέχρι και νεότερες ιστορικές εποχές.

Αντιμέτωπος με κακουργηματικές κατηγορίες

Ο 50χρονος συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για υπεξαίρεση αλλά και για παράνομη κατοχή αρχαιοτήτων, αδικήματα που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να έχουν κακουργηματικό χαρακτήρα.

Ο επιχειρηματίας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί σχετικά με την υπόθεση.

Από την πλευρά του, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι βρήκε τα αντικείμενα κατά τη διάρκεια καταδύσεων που έκανε στις Σποράδες. Όπως ισχυρίστηκε, δεν γνώριζε την προέλευσή τους ούτε ότι επρόκειτο για αρχαιότητες, ισχυρισμός που αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανάκρισης.