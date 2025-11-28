Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη χθες στην Πάτρα μία 35χρονη, η οποία κατελήφθη να κατέχει νομίσματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ ύστερα από ενδελεχή έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, η κατηγορούμενη εντοπίστηκε σε περιοχή της Πάτρας.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή της -74- νομίσματα, τα οποία, σύμφωνα με γνωμάτευση αρμόδιου αρχαιολόγου, χρονολογούνται στους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.