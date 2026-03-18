Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ υποσχέθηκε χθες Τρίτη 17/3 «άφθαρτη αντίσταση», εν μέσω απειλών του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ, που θέλει να «πάρει», να «απελευθερώσει» τη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, στην οποία δεν σταματά να αυξάνει την πίεση.

«Μπροστά στο χειρότερο σενάριο, την Κούβα συνοδεύει μια βεβαιότητα: κάθε εξωτερικός εισβολέας θα συγκρουστεί με άφθαρτη αντίσταση», τόνισε ο πρόεδρος μέσω X.

Προχθές Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «πιστεύει» ότι θα «έχει την τιμή να πάρει την Κούβα», χωρίς να ξεκαθαρίσει τι εννοούσε. Τόνισε ακόμη ότι θα «απελευθερώσει» τη χώρα.