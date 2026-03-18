Σοκ έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η υπόθεση εντοπισμού των σορών δύο μικρών κοριτσιών, οι οποίες βρέθηκαν θαμμένες μέσα σε βαλίτσες.

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε στις 2 Μαρτίου, όταν ένας άνδρας που έκανε βόλτα τον σκύλο του εντόπισε μια μισοθαμμένη βαλίτσα σε περιοχή του Σινσινάτι, γνωστή για περιστατικά παράνομης απόρριψης απορριμμάτων. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές, οι οποίες αποκάλυψαν τα πτώματα δύο παιδιών.

Οι έρευνες οδήγησαν στην ταυτοποίηση των θυμάτων, που ήταν ετεροθαλείς αδελφές, ηλικίας 8 και 10 ετών. Λίγες ημέρες αργότερα, συνελήφθη η 28χρονη μητέρα τους, Αλίγια Χέντερσον, η οποία κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με επιβαρυντικές περιστάσεις, καθώς και για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Κατά τη σύλληψή της, στο σπίτι της βρισκόταν και τρίτο παιδί, το οποίο τέθηκε υπό την προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών.

Την ίδια ώρα, ένας άνδρας που δηλώνει πατέρας της 8χρονης, συνεργάζεται με τις αρχές και έχει δώσει δείγμα DNA για την επιβεβαίωση της συγγένειας. Όπως ανέφερε, επί πέντε χρόνια προσπαθούσε να εντοπίσει την κόρη του, απευθυνόμενος σε υπηρεσίες πρόνοιας, δικαστήρια και αστυνομία, χωρίς αποτέλεσμα.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τα ακριβή αίτια θανάτου των δύο παιδιών, ενώ η κατηγορούμενη παραμένει υπό κράτηση με υψηλή εγγύηση, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να μην αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο.