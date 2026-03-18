«Ο Γιατρός», η ιστορία του Ανδρέα Βρεττού, του Doc, που επιστρέφει στη ζωή μετά το τραύμα από σφαίρα και την απώλεια μνήμης, συνεχίζεται στον Alpha με νέα συναρπαστικά επεισόδια, νέους χαρακτήρες και καινούργιες ιστορίες.

Επεισόδιο 24: Παρασκευή 20/03 στις 23:00

Ο Ανδρέας έχει καταφέρει να βρει το τηλέφωνο της Κωνσταντίνας, αλλά η ιδέα και μόνο της συνάντησης μαζί της τον τρομάζει. Παράλληλα, ο αδερφός του Αλέξανδρου συνοδεύει την κοπέλα του στη «Μέριμνα» μετά από ένα ατύχημα και αυτή η συνάντηση των δύο αδερφών θα φέρει στο προσκήνιο καλά κρυμμένα μυστικά και για τους δυο τους. Ο Δημήτρης και η Ειρήνη μοιράζονται μια τρυφερή στιγμή που φαίνεται όμως να μην έχει συνέχεια, ενώ μια γκάφα του Μάριου θα αποκαλύψει το μυστικό της Άλμα στην οικογένειά της. Ο Ανδρέας βρίσκεται εντέλει με την Κωνσταντίνα, όμως αυτό που θα αντικρίσει συναντώντας την είναι πέρα από κάθε φαντασία. Την ίδια στιγμή, η Άννα υποκύπτει στον εκβιασμό του Ηλιάδη για να σώσει τον Ανδρέα, βάζοντας σε κίνδυνο τον ίδιο της τον εαυτό.

Στο ρόλο του Τόνυ, ο Άρης Αντωνόπουλος

Στο ρόλο του Χαϊλε, ο Σταύρος Καλλιγάς

Νέα επεισόδια

Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς ο Ανδρέας έρχεται αντιμέτωπος με μια νέα πρόκληση. Όντας και πάλι διευθυντής της Παθολογικής κλινικής, προσπαθεί να επιτύχει τους στόχους που του θέτει η νέα διοικήτρια του νοσοκομείου κάνοντας ό,τι περνά από το χέρι του για να μη θυσιάσει την ποιότητα των υπηρεσιών του τμήματος και τη φροντίδα που παρέχει προς τους ασθενείς. Στο τέλος όμως μιας δύσκολης μέρας στη «Μέριμνα», η αγωνία του για το μέλλον της πτέρυγας θα δώσει τη θέση της στην αγωνία για το δικό του παρελθόν. Πώς θα σταθεί απέναντι σε μια ακόμα πιο δύσκολη πρόκληση; Να αντιμετωπίσει ένα παρελθόν διαφορετικό από αυτό που του είπαν. Θα χρειαστεί να ξεκινήσει ξανά από την αρχή, από το μόνο ουσιαστικό: τη θεραπεία ασθενών ως όχημα για να «θεραπεύσει» τον ίδιο του τον εαυτό.

Ανασυνθέτοντας τις μνήμες

Μια ανάμνηση που έρχεται ξαφνικά και στιγμιαία στο μυαλό του Αντρέα είναι αρκετή για να του δημιουργήσει την ελπίδα ότι η μνήμη του αρχίζει να επιστρέφει. Η ελπίδα αυτή όμως, στην πιθανότητα και μόνο ότι μπορεί να βγει αληθινή, αλλάζει εντελώς τα δεδομένα για τη Σοφία και την Άννα. Η Σοφία, έχοντας πιστέψει πια πως ο Ανδρέας δεν υπήρχε περίπτωση να θυμηθεί ποτέ τον έρωτα που έζησαν, προχώρησε τη ζωή της. Τι θα γίνει όμως τώρα, αν ο Ανδρέας ανακαλύψει ξανά την αγάπη που ένιωθε για εκείνη πριν το ατύχημά του και θέλει να είναι και πάλι μαζί; Κι η Άννα απ’ τη μεριά της έχει λόγους να φοβάται ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Όσο ξετυλίγεται η ιστορία του παρελθόντος παράλληλα με το παρόν, βλέπουμε ότι η Άννα δεν έχει υπάρξει απολύτως ειλικρινής με τον Ανδρέα όλα αυτά τα χρόνια. Ένα σύμπαν αναμνήσεων ξυπνά. Η μνήμη δυναμική, γεμάτη αντιφάσεις, καθοδηγεί. Αλλά θεραπεύει;

Πόσες φορές μπορείς να ξεκινήσεις τη ζωή σου από την αρχή;

Ο Ανδρέας τώρα έρχεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πρόκληση που είχε ποτέ: από το παρόν να συνδεθεί με το παρελθόν, ανασυνθέτοντας τη ζωή του και αντιμετωπίζοντας ένα παρελθόν διαφορετικό απ’ αυτό που του έχουν διηγηθεί. Οι συνεχόμενες θεραπείες με τη βοήθεια του Απόστολου, φέρνουν συνεχώς σκηνές από τα χρόνια της αμνησίας στο μυαλό του. Ασύνδετες και σκόρπιες όμως. Σαν ένα παζλ του οποίου τα κομμάτια πρέπει να ενώσει για να φτιάξει την ολοκληρωμένη εικόνα των αναμνήσεών του. Και παρόλο που τα εμπόδια είναι αρκετά, εκείνος, μέσα από την προσωπική του επαφή με τους ασθενείς του και τις ιστορίες τους, βρίσκει πάντα τον τρόπο να ενώνει τα κομμάτια. Θεραπεύει και θεραπεύεται. Είναι όμως πραγματικές μνήμες τα κομμάτια αυτά που έχει στα χέρια του ή το παζλ που δημιουργεί τον απομακρύνει απ’ την αλήθεια;