Μια δασκάλα ειδικής αγωγής από την Ουάσιγκτον κατηγορείται ότι βίασε τον 10χρονο μαθητή της σε μια τάξη σε πολλές περιπτώσεις.

Ειδικότερα, η Μαχάιλα Μπεναβίδες, 32 ετών, κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου και σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, σύμφωνα με το περιοδικό People. Μια έκθεση των γεγονότων που κατατέθηκε στο δικαστήριο και εξετάστηκε από το περιοδικό People υποστηρίζει ότι η 32χρονη Μαχάιλα Μπεναβίδες, δασκάλα στο δημοτικό σχολείο Στίβενς στο Σποκάν της Ουάσιγκτον, κακοποίησε σεξουαλικά τον μαθητή της τέταρτης τάξης αρκετές φορές.

Σύμφωνα με την κατάθεση, το παιδί φέρεται να είπε σε έναν ντετέκτιβ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης ότι η Μαχάιλα Μπεναβίδες προέβη σε σεξουαλικές πράξεις σε μια τάξη και σε ένα μικρότερο παρακείμενο δωμάτιο που ήταν το «δωμάτιο τιμωρίας».

Η Μαχάιλα Μπεναβίδες φέρεται να είχε σεξουαλική επαφή με τον μαθητή στο μικρότερο δωμάτιο, ενώ παράλληλα προέβη σε σεξουαλικές πράξεις σε έναν ιδιωτικό χώρο της κύριας τάξης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο μαθητής φέρεται να δήλωσε στην αστυνομία ότι η κακοποίηση συνέβαινε σχεδόν καθημερινά και «μερικές φορές έως και πέντε φορές την ημέρα».

Η αστυνομία ισχυρίστηκε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ότι έψαξε το κινητό της Μπεναβίδες και βρήκε σεξουαλικά βίντεο που είχε τραβήξει η ίδια και τα οποία φέρεται να έδειξε στον μαθητή, καθώς και ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να κάνει σεξ μαζί του.

Ο μαθητής ισχυρίστηκε επίσης ότι η Μπεναβίδες του είπε να μην το πει σε κανέναν, επειδή θα μπορούσε ενδεχομένως να χάσει τη δουλειά της ή να μπλέξει σε μπελάδες. Τον ρώτησε επίσης αν θα του έδινε ποτέ δώρα και φέρεται να απάντησε ότι θα του έδινε μπράουνι.

Η Μπεναβίδες συνελήφθη και κρατείται επί του παρόντος στη φυλακή της κομητείας Σποκάν.

«Η Σχολική Περιφέρεια 81 του Σποκάν αντέδρασε άμεσα μόλις τέθηκε υπόψη της η πληροφορία αυτή, απομακρύνοντας αμέσως την Μπεναβίδες από το παιδί και απαγορεύοντάς της την περαιτέρω πρόσβαση στο σχολείο, καθώς και καλώντας την αστυνομία», ανέφερε το αστυνομικό τμήμα του Σποκάν σε δελτίο Τύπου. «Οι άμεσες ενέργειες και η συνεργασία της σχολικής περιφέρειας διαδραμάτισαν ζωτικό ρόλο στην έρευνα αυτή και απέτρεψαν περαιτέρω βλάβη».

Το KXLY ανέφερε ότι η ίδια δήλωσε αθώα κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο δικαστήριο την Τρίτη, 17 Μαρτίου. Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης, οι εισαγγελείς ζήτησαν αρχικά εγγύηση ύψους 750.000 δολαρίων, επικαλούμενοι τη σοβαρότητα των εγκλημάτων και υποστηρίζοντας ότι η Μπεναβίδες αποτελεί απειλή για την κοινότητα. Ωστόσο, ο δικαστής μείωσε την εγγύηση στα 500.000 δολάρια, αφού ο συνήγορος υπεράσπισής της αντιτάχθηκε, επικαλούμενος την οικονομική της κατάσταση και την απουσία προηγούμενων καταδικών.

Η δίκη της έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο.