Η εξαφάνιση μιας δασκάλας ειδικής αγωγής στο Σικάγο έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και αγωνία, καθώς δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κανένα ίχνος της, ενώ ο σύζυγός της και η οικογένειά της απευθύνουν συγκλονιστικές εκκλήσεις για τον εντοπισμό της, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η 53χρονη Λίντα Μπράουν εθεάθη για τελευταία φορά το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της οδού Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, στο τετράγωνο 4500, στη συνοικία Μπρόνζβιλ του Σικάγο, περίπου τρία χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το γήπεδο Rate Field των Σικάγο Γουάιτ Σοξ. Σύμφωνα με την αστυνομία, οδηγούσε ένα μπλε Honda Civic μοντέλο 2021 και κατευθυνόταν στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο ραντεβού της για βελονισμό, στο οποίο όμως δεν έφτασε ποτέ.

Chicago special education teacher vanishes without a trace as husband pleads for her return: ‘I’m out of options’ https://t.co/JQcIGY3xvi pic.twitter.com/nF2T9J1inU — New York Post (@nypost) January 7, 2026

Ο σύζυγός της, Άντουον Μπράουν, περιέγραψε ότι το προηγούμενο βράδυ πέρασαν ήρεμα στο σπίτι τους, βλέποντας μια ταινία, πριν η Λίντα πάει για ύπνο νωρίς. Το επόμενο πρωί, η απουσία της τον ανησύχησε. «Ξύπνησα στις 8:45 το πρωί και δεν ήταν εκεί», δήλωσε στο Fox 32. Καθώς περνούσαν οι ώρες χωρίς κανένα νέο και διαπιστώθηκε ότι δεν είχε φτάσει στο ραντεβού της και δεν απαντούσε στο τηλέφωνο, κάτι που σύμφωνα με τους οικείους της δεν της μοιάζει καθόλου, η οικογένεια αποφάσισε να δηλώσει την εξαφάνισή της στις αρχές.

Η αστυνομία του Σικάγο ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωση ότι η δασκάλα ενδέχεται να χρειάζεται ιατρική φροντίδα. Η Λίντα Μπράουν εργάζεται ως εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο Ρόμπερτ Χίλι και είναι ιδιαίτερα αγαπητή στην εκπαιδευτική κοινότητα. Όταν έφυγε από το σπίτι της για το ραντεβού, είχε μαζί της το κινητό της τηλέφωνο, την τσάντα της και τις πιστωτικές της κάρτες.

Παρά τις προσπάθειες των αρχών, οι έρευνες για τον εντοπισμό του οχήματός της δεν έχουν αποδώσει κανένα αποτέλεσμα και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ένδειξη για το πού μπορεί να βρίσκεται. «Έχω καταρρεύσει. Δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω κάνει τα πάντα», είπε συγκλονισμένος ο Άντουον Μπράουν. «Μιλάω με ανθρώπους, έχουμε ανθρώπους που την ψάχνουν, αλλά νιώθω ότι έχω εξαντλήσει κάθε δυνατότητα». Ο γαμπρός της, Λορέντζο Κιντάνα, ανέφερε ότι η οικογένεια «ψάχνει παντού όπου είναι δυνατόν» με την ελπίδα να βρεθεί κάποιο στοιχείο.

Η διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Ρόμπερτ Χίλι, Έριν Κάμραντ, ενημέρωσε τους γονείς με επιστολή ότι το σχολείο είναι ενήμερο για την εξαφάνιση της εκπαιδευτικού και προτρέπει όποιον έχει οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσει με τις αρχές. Όπως ανέφερε, το σχολείο συνεργάζεται με τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων των Δημόσιων Σχολείων του Σικάγο, ώστε να στηριχθούν μαθητές και προσωπικό, ενώ είναι διαθέσιμη και πρόσθετη ψυχοκοινωνική υποστήριξη όπου χρειαστεί.

Η Λίντα Μπράουν περιγράφεται ως γυναίκα ύψους περίπου 1,52 μέτρων, βάρους περίπου 59 κιλών, με καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Την τελευταία φορά που εθεάθη φορούσε ένα μακρύ, φουσκωτό μαύρο παλτό και γυαλιστερές μπότες τύπου UGG.