Σοκ προκαλεί υπόθεση στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Τέξας, όπου μια αναπληρώτρια δασκάλα και ο σύντροφός της κατηγορούνται για συνεχόμενες σεξουαλικές κακοποιήσεις σε βάρος ενός 5χρονου κοριτσιού.

Η 30χρονη Μάντισον Πέιτζ Τζόουνς κατηγορήθηκε επίσημα στις 4 Μαρτίου για 19 αδικήματα, μεταξύ των οποίων σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο, σεξουαλική επαφή με παιδί και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας με σκοπό τη διακίνησή του, σύμφωνα με δημόσια δικαστικά αρχεία της κομητείας Ellis.

Ο 37χρονος σύντροφός της, Ζάκερι Ντόντλινγκερ, αντιμετωπίζει 20 σχεδόν πανομοιότυπες κατηγορίες.

Η απαγγελία κατηγοριών σημαίνει ότι το σώμα ενόρκων έκρινε πως υπάρχουν επαρκή στοιχεία, ώστε η υπόθεση να προχωρήσει σε δίκη. Οι δικηγόροι των δύο κατηγορουμένων δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Οι Αρχές συνέλαβαν την Τζόουνς στις 19 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του σερίφη της κομητείας Winkler. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 23 Δεκεμβρίου, συνελήφθη και ο Ντόντλινγκερ σε πετρελαϊκή εγκατάσταση όπου εργαζόταν.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η Τζόουνς εργαζόταν ως αναπληρώτρια δασκάλα και διατηρούσε ερωτική σχέση με τον Ντόντλινγκερ.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν μια γυναίκα που δήλωσε φίλη της Τζόουνς ενημέρωσε τις Αρχές, εκφράζοντας ανησυχία για τη συμπεριφορά του Ντόντλινγκερ απέναντι σε ένα 5χρονο παιδί που βρισκόταν στο σπίτι της 30χρονης. Δεν έχει γίνει σαφές αν το παιδί είναι συγγενής της κατηγορούμενης.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, όταν οι αστυνομικοί επικοινώνησαν με την Τζόουνς, εκείνη φέρεται να παραδέχτηκε ότι κακοποιούσε σεξουαλικά το παιδί κατόπιν παρότρυνσης του συντρόφου της. Όπως φέρεται να κατέθεσε, ο Ντόντλινγκερ είχε σεξουαλικές φαντασιώσεις που αφορούσαν το παιδί.

Οι Αρχές αναφέρουν επίσης ότι η 30χρονη κατηγορούμενη φέρεται να έστελνε μέσω Snapchat βίντεο με τις αποτρόπαιες πράξεις στον 37χρονο, ενώ οι ερευνητές εντόπισαν και μηνύματα μεταξύ των δύο που επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς της.

Η Τζόουνς είχε εργαστεί ως αναπληρώτρια δασκάλα στην Ανεξάρτητη Σχολική Περιφέρεια Midlothian. Εκπρόσωπος της σχολικής περιφέρειας δήλωσε ότι η 30χρονη είχε εργαστεί μόλις τέσσερις ημέρες τον τελευταίο χρόνο και ότι δεν εργάζεται πλέον στο σχολικό δίκτυο.

Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι τα φερόμενα εγκλήματα δεν φαίνεται να σχετίζονται με σχολικές εγκαταστάσεις ή με μαθητές της περιφέρειας.

Μετά την απαγγελία των κατηγοριών, η εγγύηση για την Τζόουνς αυξήθηκε από 90.000 σε 3,84 εκατ. δολάρια, ενώ για τον Ντόντλινγκερ από 200.000 σε 5 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με το people.com.