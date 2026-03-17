Ντελιβεράς που ανέφερε ότι ήταν μάρτυρας στο επεισόδιο που οδήγησε στη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά, δήλωσε ότι τρία άτομα επιτέθηκαν στον 23χρονο πριν το φονικό.

Σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή Live News, υποστήριξε πως είδε τρία άτομα να χτυπούν τον δράστη και μετά από λίγο είδε τους φίλους του Κλεομένη να καλούν σε βοήθεια, καθώς ο νεαρός ψυχοραγούσε.

«Στις 12 Μαρτίου περίπου στις 22:15, τρεις άγνωστοι με μαύρα ρούχα και καλυμμένα τα πρόσωπά τους επιτέθηκαν σε έναν νεαρό άνδρα, στην πυλωτή πολυκατοικίας. Είδα όλο το περιστατικό γιατί εκείνη την ώρα ήμουν στην απέναντι πολυκατοικία για παράδοση παραγγελίας», είπε χαρακτηριστικά.

«Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι και μόλις είδαν τον 23χρονο να βγαίνει, κινήθηκαν επιθετικά εναντίον του, εξυβρίζοντάς τον. Ο 23χρονος επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας προς την Αργοναυτών, αλλά οι δράστες τον καταδίωξαν. Λίγα μέτρα παρακάτω τον πρόφτασαν, τον έριξαν κάτω και άρχισαν να τον χτυπούν», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Τράπηκαν σε φυγή»

«Όταν λίγα λεπτά αργότερα πέρασα από την Αργοναυτών, είδα έναν νεαρό πεσμένο στο έδαφος, με εμφανή τραύματα, έχοντας τις αισθήσεις του, καθώς και δύο νεαρούς άνδρες, ηλικίας περίπου 20 ετών, οι οποίοι φορούσαν κουκούλες και προέτρεπαν τους περαστικούς να μεταφέρουν τον τραυματία. Με την άφιξη των αστυνομικών, οι δύο νεαροί άνδρες τράπηκαν σε φυγή», είπε στο Live News.

Ο ντελιβεράς δήλωσε στην εκπομπή του Mega ότι στη συνέχεια επικοινώνησε με τον κατηγορούμενο.

«Εκείνο το βράδυ δέχθηκα βιντεοκλήση από τον κατηγορούμενο. Ήταν τραυματισμένος στο πρόσωπο και αιμόφυρτος. Τον ρώτησα τι συνέβη. Μου είπε ότι τον χτύπησαν κάτω από το σπίτι του. Αμέσως, μαζί με άλλους φίλους πήγαμε στην Καλαμαριά για να τον βρούμε. Ο κατηγορούμενος ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση χτυπημένος στο πρόσωπο. Μας είπε ότι του επιτέθηκαν πέντε άτομα, του πήραν τα κλειδιά του αυτοκινήτου και τον βιντεοσκόπησαν. Οι τρεις έφυγαν προς την Αργοναυτών και οι δύο προς άλλη κατεύθυνση».