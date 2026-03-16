Ο θείος του 23χρονου που κατηγορείται ότι δολοφόνησε άγρια τον 20χρονο Κλεομένη στη Θεσσαλονίκη, υποστήριξε ότι ο ανιψιός του προχώρησε στο έγκλημα για να προστατεύσει τη ζωή του.

Ο άνδρας σε δηλώσεις που παραχώρησε στην τηελόραση, ισχυρίστηκε ότι ο ανιψιός του «είναι το καλύτερο παιδί» και πως τράβηξε το μαχαίρι «για να αμυνθεί».

«Τον χτύπησαν βάναυσα και μάλιστα τον χτύπησαν και στο κεφάλι με ένα ιδιαίτερο, σιδερένιο αντικείμενο διότι έχει πολλά χτυπήματα στο κεφάλι. Πραγματικά σας μιλάω και να μην το βλέπει ο κόσμος ως μία αιτιολογία. Ο ανιψιός μου θα ήταν σίγουρα το θύμα. Ένα λεπτό γύρισε και εμφανίστηκε ως θύτης, χωρίς να αποποιούμαστε την πράξη την οποία καταδικάζουμε», υποστήριξε στο Live News.

«Κλαίμε και για το παιδί μας, κλαίμε και για το παιδί που χάθηκε γιατί ήταν και δικό μας παιδί. Αυτό, θέλω να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν έχουμε με κανέναν να κάνουμε τίποτα. Είμαστε άνθρωποι με λευκό ποινικό μητρώο. Ο ανιψιός μου σίγουρα ερχόταν από μία προσωπική έξοδό του και του όρμησαν, μία παρέα. Αυτό ήταν μία πρόθεση, για ποιον λόγο δεν το ξέρω», είπε στην εκπομπή του Mega.

Συγγενείς του θύματος δήλωσαν εξοργισμένοι από τις παραπάνω δηλώσεις, αναφέροντας ότι ο θείος προσπαθεί να φορτώσει αλλού τις ευθύνες.

«Έχω εκνευριστεί αφάνταστα πολύ γιατί προσπαθούν όλοι να βγάλουν Άγιο τον φονιά και το αγόρι μου να τον βγάλουν ότι ήταν… Ήταν τόσο καλό παιδί, δεν μάλωσε ποτέ. Δεν μπήκε ποτέ σε καμία φασαρία», είπε συγγενής του δολοφονημένου Κλεομένη.

«Τους επιτέθηκαν πολλά άτομα. Δέκα; Είχαν μαχαίρια, ξύλα, το πρόλαβαν το αγόρι μου, το χτύπησαν με μαχαίρι μεγάλο. Στην πλάτη, στην καρδιά ακριβώς. Μία μαχαιριά και μία κάτω από τα πλευρά. Δεν πήγε το παιδί λίγα μέτρα και έπεσε με τα μούτρα κάτω», ανέφερε ο παππούς του θύματος.