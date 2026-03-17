Κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να λύσουν το μυστήριο της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης καταβάλουν οι Αρχές. Σήμερα ο 23χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης οδηγείται ενώπιον της πρώτης τακτικής ανακρίτριας για να απολογηθεί, σε μία διαδικασία που θεωρείται κομβική για την πορεία της έρευνας ενώ οι έρευνες για το δεύτερο άτομο συνεχίζονται.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναμένεται να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, παρουσιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το στυγερό έγκλημα της περασμένης Πέμπτης, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Ο 23χρονος παραμένει υπό κράτηση στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και η απολογία του θα πραγματοποιηθεί μετά το μεσημέρι.

Ενώπιον της Δικαιοσύνης και οκτώ άτομα που συνελήφθησαν για επίθεση κατά δημοσιογράφων στο γήπεδο της Τούμπας

Παράλληλα, ενώπιον της Δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθούν και οκτώ άτομα, τα οποία συνελήφθησαν για επίθεση κατά δημοσιογράφων στο γήπεδο της Τούμπας, κατά τη διάρκεια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό. Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 14 άτομα, με τους οκτώ να παραπέμπονται στο αυτόφωρο με βάση τη νομοθεσία περί αθλητικής βίας.

Οι γονείς του 20χρονου ζητούν δικαιοσύνη, με τη μητέρα να απευθύνει έκκληση να μην προβάλλονται τα βίντεο της επίθεσης, τονίζοντας ότι «κάθε φορά είναι σαν να σκοτώνεται ξανά ο γιος της», ενώ ο παππούς του κάνει λόγο για προσχεδιασμένο καρτέρι.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της οικογένειας, την Πέμπτη αναμένεται να κατατεθούν νέα στοιχεία στις δικαστικές αρχές, τα οποία –όπως υποστηρίζουν– θα φωτίσουν περαιτέρω την υπόθεση και θα αναδείξουν τον ρόλο συγκεκριμένων προσώπων που φέρονται να σχετίζονται με περιστατικά οπαδικής βίας στην πόλη.

Το σημείο όπου ο 20χρονος άφησε την τελευταία του πνοή

Με άρση απορρήτου οι Αρχές αναζητούν το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον 20χρονο στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης το μοιραίο βράδυ της δολοφονίας του.

Μέσα από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου, ψάχνουν επίσης τα πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν στη συμπλοκή αλλά και το δρομολόγιο που ακολούθησαν.