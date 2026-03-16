Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα αναφορικά με την αιτία της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης το βράδυ της περασμένης Πέμπτης 12/3. Για την υπόθεση αναζητείται τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο, το οποίο δεν έχει ταυτοποιηθεί.

«Έχουμε ήδη την άσκηση ποινικής δίωξης για τρία άτομα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο πρώτος κατηγορούμενος της δολοφονίας του άτυχου νεαρού διώκεται και για παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή, χωρίς βέβαια να υπάρχει στο δικό του κατηγορητήριο η αθλητική νομοθεσία. Για τα άλλα 2 άτομα που φέρεται να βρίσκονταν στο σημείο με το θύμα, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και για την αθλητική νομοθεσία, αλλά και για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος του δράστη», δήλωσε στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σύμφωνα με την ίδια, αναζητείται τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο, το οποίο φέρεται ότι βρισκόταν μαζί με το θύμα στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο όμως δεν έχει ταυτοποιηθεί. «Εξετάζεται βέβαια βιντεοληπτικό υλικό και τις επόμενες ώρες θα υπάρχουν αποτελέσματα», τόνισε.

Είναι κάποια ερωτήματα στα οποία δεν έχουν απαντήσει οι αστυνομικοί, όπως επισήμανε η εκπρόσωπος. «Παρόλο που γνωρίζουμε ότι οι δύο πλευρές είναι φίλαθλοι δύο διαφορετικών ομάδων, δεν έχουμε ξεκάθαρα την αιτία της συγκεκριμένης επίθεσης. Έχουμε μόνο τη θέση του κατηγορούμενου, το διευκρινίζω αυτό. Άλλωστε, η ποινική δίωξη σε βάρος του κατηγορούμενου δεν περιλαμβάνει την αθλητική νομοθεσία, όμως νομίζω θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα όταν απολογηθούν και οι άλλοι δύο εμπλεκόμενοι, οι οποίοι κατηγορούνται για επικίνδυνη σωματική βλάβη».

«Εξετάζεται αρχικά αν οι δύο πλευρές γνωρίζονταν μεταξύ τους, καθώς η αναφορά που υπάρχει από τον κατηγορούμενο είναι ότι δεν γνώριζε τους άλλους τρεις και ότι δεν έχουν κανένα παρελθόν», ανέφερε επίσης η κ. Δημογλίδου.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα το φως της δημοσιότητας είδε ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο με τις τελευταίες στιγμές του 20χρονου θύματος, το οποίο έχει μπει και αυτό στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Το ντοκουμέντο είναι από διαφορετική οπτική γωνία και καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του 20χρονου Κλεομένη μετά την άγρια συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη, αποτυπώνοντας τη στιγμή που ο νεαρός καταρρέει στον δρόμο.

Στο υλικό φαίνονται οι τρεις νεαροί να βγαίνουν από την οδό Παπαδημητρίου αμέσως μετά το περιστατικό. Πρώτοι τρέχουν δύο από τους φίλους του και λίγα μέτρα πίσω ακολουθεί ο 20χρονος, ο οποίος εμφανίζεται να παραπατά. Στα τελευταία του βήματα προσπαθεί να κρατηθεί από έναν κάδο απορριμμάτων, χωρίς όμως να τα καταφέρει, και καταρρέει, πέφτοντας ανάσκελα, με το σώμα του μισό στον δρόμο και μισό στο πεζοδρόμιο.