Όλο και περισσότερα είναι τα στοιχεία που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας και αφορούν τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Τα ερωτήματα παραμένουν πολλά και οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες ώστε να πάρουν τις απαντήσεις για το τι τελικά συνέβη, ενώ τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα νέο βίντεο-ντοκουμέντο που δείχνει τι συνέβη λίγό μετά το φονικό.

Το ντοκουμέντο είναι από διαφορετική οπτική γωνία και καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του 20χρονου Κλεομένη μετά την άγρια συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη αποτυπώνοντας τη στιγμή που ο νεαρός καταρρέει στον δρόμο.

Στο υλικό φαίνονται οι τρεις νεαροί να βγαίνουν από την οδό Παπαδημητρίου αμέσως μετά το περιστατικό. Πρώτοι περνούν δύο από τους φίλους του και λίγα μέτρα πίσω ακολουθεί ο 20χρονος, ο οποίος εμφανίζεται να παραπατά. Στα τελευταία του βήματα προσπαθεί να κρατηθεί από έναν κάδο απορριμμάτων, χωρίς όμως να τα καταφέρει, και καταρρέει, πέφτοντας ανάσκελα, με το σώμα του μισό στον δρόμο και μισό στο πεζοδρόμιο.

Ο 23χρονος ο οποίος κατηγορείται ως δράστης της επίθεσης αναμένεται να απολογηθεί αύριο, Τρίτη 17/3 ενώ έχει συνελήφθη και ο 19χρονος φίλος του θύματος, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί την Τετάρτη και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Ο 19χρονος κατηγορείται για σύσταση συμμορίας αλλά και για επικίνδυνη σωματική βλάβη και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη.

Συνεχίζονται οι έρευνες για την εμπλοκή και άλλων ατόμων

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες καθώς εκτιμάται ότι στη φονική συμπλοκή εμπλέκονται και άλλα άτομα. Παράλληλα, εξετάζεται εάν η δολοφονία αφορά οπαδική βία.

Ο 23χρονος κατηγορούμενος

«Από τη στιγμή που η εισαγγελέας, η κατηγορία που άσκησε είναι με βάση τον αθλητικό νόμο, προφανώς διέκρινε η εισαγγελική αρχή, που είναι και η αρμόδια να χαρακτηρίσει περαιτέρω την υπόθεση, ότι υπάρχει κάποιο οπαδικό υπόβαθρο. Και θα πρέπει όλοι να σεβαστούμε την άποψη της εισαγγελικής αρχής και να δούμε πώς θα κινηθεί αυτή η υπόθεση», επεσήμανε χαρακτηριστικά μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο Αλέξανδρος Σφελινιώτης, αναπληρωτής υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης.

«Πλέον τα μαχαίρια μεταξύ παιδιών, ανηλίκων 17-18 και ενηλίκων μέχρι 20-25, είναι το πιο διαδεδομένο όπλο. Είναι το πιο ύπουλο όπλο, δεν φαίνεται, μπορεί να το προμηθευτεί οποιοσδήποτε ανά πάσα ώρα και στιγμή από οποιοδήποτε κατάστημα χωρίς να προσκομίσει καν ταυτότητα. Είναι το πιο φονικό. Με μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, οποιοσδήποτε μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να γίνει δεξιοτέχνης στη χρήση του μαχαιριού» συμπλήρωσε.

Ο 23χρονος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.