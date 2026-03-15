Το κουβάρι της υπόθεσης για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά αρχίζει σταδιακά να ξετυλίγεται. Μετά τον 23χρονο που έχει ομολογήσει την πράξη του, ενώπιον των αρχών παρουσιάστηκε και ο 19χρονος που βρισκόταν μαζί με το θύμα το μοιραίο βράδυ, λίγο πριν ο νεαρός αφήσει την τελευταία του πνοή δίπλα σε κάδο απορριμμάτων.

Ο 23χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη (17.03.2026), ενώ ο 19χρονος φίλος του θύματος, ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, θα δώσει εξηγήσεις την Τετάρτη και παραμένει κρατούμενος. Πρόκειται για έναν από τους δύο φίλους του 20χρονου που μετά τη φονική επίθεση φαίνονται σε βίντεο ντοκουμέντο να τρέχουν στην οδό Παπαδημητρίου, στην Καλαμαριά.

Ο 19χρονος πέρασε την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης το Σάββατο και αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες για σύσταση συμμορίας, καθώς και για επικίνδυνη σωματική βλάβη και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Την Κυριακή η ΕΡΤ έδωσε στη δημοσιότητα νέο βίντεο ντοκουμέντο, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που το 20χρονο θύμα καταρρέει στο έδαφος, αφού έχει δεχτεί δύο σοβαρά χτυπήματα με μαχαίρι. Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος, που παρουσιάστηκε στις αρχές μαζί με τον δικηγόρο του, παραδέχθηκε πως ήταν εκείνος που επιτέθηκε με το μαχαίρι, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Ο ίδιος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία και θα απολογηθεί την Τρίτη.

Την ίδια ώρα, οι αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί δίωξη για σύσταση συμμορίας. Πρόκειται για τον δεύτερο φίλο του 20χρονου που φαίνεται επίσης στα βίντεο να τρέχει αμέσως μετά την επίθεση.

Ο δικηγόρος του 19χρονου, Αντώνης Καραγιάννης, δήλωσε πως οι κατηγορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, υποστηρίζοντας ότι τρία νεαρά άτομα δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι, με αποτέλεσμα ο ένας να χάσει τη ζωή του, ενώ οι άλλοι δύο κατάφεραν να διαφύγουν εγκαίρως.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για την υπόθεση, καθώς φαίνεται ότι στην αιματηρή συμπλοκή εμπλέκονται και άλλα άτομα. Από την πλευρά του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σημείωσε ότι ενδέχεται να υπάρχει οπαδικό υπόβαθρο, χωρίς ωστόσο να πρόκειται απαραίτητα για καθαρά οπαδική βία, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα φαινόμενο βίας μεταξύ νεαρών που λύνουν τις διαφορές τους με μαχαίρια ή άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 20χρονος δέχθηκε δύο μαχαιριές, στον θώρακα και στην πλάτη. Στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί από το σημείο της επίθεσης κατέρρευσε δίπλα σε έναν κάδο απορριμμάτων, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία, έχοντας χάσει περίπου δύο λίτρα αίμα.

Ο 23χρονος που παραδόθηκε στην αστυνομία υποστήριξε ότι ο 20χρονος και ακόμη τέσσερα άτομα του είχαν στήσει ενέδρα. Όπως ισχυρίζεται, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής έπεσε ένα μαχαίρι στο έδαφος, το οποίο άρπαξε και, προσπαθώντας να διαφύγει, τραυμάτισε θανάσιμα τον νεαρό, χωρίς –όπως λέει– να έχει πρόθεση να σκοτώσει. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι βρισκόταν μόνος.

Στο σημείο όπου κατέρρευσε ο 20χρονος, συγγενείς και φίλοι άφησαν λουλούδια και κεριά, δημιουργώντας ένα αυτοσχέδιο μνημείο στη μνήμη του. Το μεσημέρι της Κυριακής τελέστηκε η κηδεία του στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η δολοφονική επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά. Λίγο μετά τις 22:00 το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για έναν νεαρό που είχε δεχτεί επίθεση με μαχαίρι και βρισκόταν αιμόφυρτος στον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι επιχείρησαν να τον επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου όμως υπέκυψε στα τραύματά του.

Βίντεο ντοκουμέντο έδειχνε τον 20χρονο λίγα μέτρα πριν καταρρεύσει δίπλα στον κάδο απορριμμάτων. Στο ίδιο υλικό διακρίνονται και δύο άτομα, πιθανότατα φίλοι του θύματος, να τρέχουν στην οδό Παπαδημητρίου, ενώ λίγο πιο πίσω φαίνεται να ακολουθεί ο 20χρονος, ο οποίος έχει ήδη δεχτεί τη μοιραία μαχαιριά.