Απαντήσεις για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης αναζητούν οι Αρχές με το κουβάρι της υπόθεσης να αρχίζει σταδιακά να ξετυλίγεται. Ο 23χρονος που έχει ομολογήσει την πράξη του αναμένεται να απολογηθεί σήμερα Τρίτη (17/3), ενώ ο 19χρονος φίλος του θύματος, ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, θα δώσει εξηγήσεις την Τετάρτη και παραμένει κρατούμενος.

Ο 19χρονος φίλος του θύματος αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες για σύσταση συμμορίας, καθώς και για επικίνδυνη σωματική βλάβη και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Το σημείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο 20χρονος

Για την υπόθεση αναζητείται τουλάχιστον ένα ακόμα άτομο, το οποίο δεν έχει ταυτοποιηθεί.

«Έχουμε ήδη την άσκηση ποινικής δίωξης για τρία άτομα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο πρώτος κατηγορούμενος της δολοφονίας του άτυχου νεαρού διώκεται και για παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή, χωρίς βέβαια να υπάρχει στο δικό του κατηγορητήριο η αθλητική νομοθεσία. Για τα άλλα 2 άτομα που φέρεται να βρίσκονταν στο σημείο με το θύμα, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και για την αθλητική νομοθεσία, αλλά και για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος του δράστη», δήλωσε στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Τι είπε ο 23χρονος

Ο 23χρονος μιλώντας στους αστυνομικούς υποστήριξε ότι δέχθηκε επίθεση από ομάδα τουλάχιστον πέντε ατόμων, ανάμεσα στα οποία ήταν και ο 20χρονος.

«Δέχτηκα επίθεση έξω από το σπίτι μου. Άρχισαν να με χτυπάνε, με έριξαν κάτω και συνέχισαν» ανέφερε 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία.

Ο νεαρός, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναίρεσε τον αρχικό του ισχυρισμό για το μαχαίρι του εγκλήματος, λέγοντας τελικά ότι ήταν δικό του και ότι το είχε πάνω του για προστασία. Να σημειωθεί ότι η επίθεση που κατέληξε στη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη είναι ακόμη υπό διερεύνηση από την ΕΛ.ΑΣ., καθώς ναι μεν διαπιστώθηκε το οπαδικό υπόβαθρο, όμως, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει και κάτι άλλο, καθώς όπως φαίνεται δράστης και θύμα γνωρίζονταν.

Σημειώνεται πως τις πρώτες ώρες και μέχρι να διαπιστωθεί τι συνέβη στο μικρό δρομάκι της Καλαμαριάς, εξετάστηκε το ενδεχόμενο η δολοφονία του 20χρονου να έχει κάποια συσχέτιση με μία δικογραφία σε βάρος του και άλλων 9 ατόμων για την «αυτόκλητη ομάδα τιμωρών» παιδόφιλων. Γρήγορα διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη δικογραφία από το ΤΔΕΕ Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης δεν έχει σχέση με όσα συνέβησαν στην Καλαμαριά.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 20χρονος Κλεομένης στην Καλαμαριά τρέχει να σωθεί και σωριάζεται

Στο φως της δημοσιότητας έρχεται νέο βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τις δραματικές στιγμές αμέσως μετά τη φονική επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται ο νεαρός να τρέχει μαζί με δύο φίλους του στην οδό Παπαδημητρίου, λίγο μετά τη συμπλοκή που προηγήθηκε. Οι τρεις τους κατευθύνονται προς την οδό Αργοναυτών προσπαθώντας να απομακρυνθούν από το σημείο.

Κατέρρευσε λίγα μέτρα πιο πέρα

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι δύο φίλοι του συνεχίζουν να τρέχουν, όμως ο 20χρονος αρχίζει να χάνει τις δυνάμεις του. Λίγα μέτρα αργότερα παραπατά και καταρρέει δίπλα από έναν κάδο απορριμμάτων, αδυνατώντας να συνεχίσει.

Οι φίλοι του, που είχαν απομακρυνθεί για περισσότερα από 50 μέτρα, αντιλαμβάνονται ότι δεν βρίσκεται πλέον δίπλα τους και επιστρέφουν άμεσα στο σημείο όπου έχει σωριαστεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο νεαροί μαζί με έναν περαστικό προσπαθούν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσουν οι αρχές.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο 20χρονος είχε δεχθεί θανατηφόρα μαχαιριά στην καρδιά και είχε χάσει περισσότερα από 2,5 λίτρα αίματος.

Σε κάποιο σημείο του βίντεο ο νεαρός φαίνεται να προσπαθεί να σηκωθεί για λίγα δευτερόλεπτα, ωστόσο η κατάστασή του επιδεινώνεται γρήγορα. Το σοβαρό τραύμα τον ρίχνει ξανά στο έδαφος, όπου τελικά αφήνει την τελευταία του πνοή.