«Δέχτηκα επίθεση έξω από το σπίτι μου. Άρχισαν να με χτυπάνε, με έριξαν κάτω και συνέχισαν», είπε σύμφωνα με πληροφορίες στους αστυνομικούς του «ελληνικού FBI» ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά.

Ο νεαρός, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναίρεσε τον αρχικό του ισχυρισμό για το μαχαίρι του εγκλήματος, λέγοντας τελικά ότι ήταν δικό του και ότι το είχε πάνω του για προστασία. Να σημειωθεί ότι η επίθεση που κατέληξε στη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη είναι ακόμη υπό διερεύνηση από την ΕΛ.ΑΣ., καθώς ναι μεν διαπιστώθηκε το οπαδικό υπόβαθρο, όμως, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει και κάτι άλλο, καθώς όπως φαίνεται δράστης και θύμα γνωρίζονταν.

Κεριά και λουλούδια στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο 20χρονος στην Καλαμαριά

Τις πρώτες ώρες και μέχρι να διαπιστωθεί τι συνέβη στο μικρό δρομάκι της Καλαμαριάς, εξετάστηκε το ενδεχόμενο η δολοφονία του 20χρονου να έχει κάποια συσχέτιση με μία δικογραφία σε βάρος του και άλλων 9 ατόμων για την «αυτόκλητη ομάδα τιμωρών» παιδόφιλων. Γρήγορα διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη δικογραφία από το ΤΔΕΕ Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης δεν έχει σχέση με όσα συνέβησαν στην Καλαμαριά.

Ο 23χρονος που κρατείται και έχει ομολογήσει τη δολοφονία θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή αύριο Τρίτη. Σε ό,τι αφορά τον 20χρονο φίλο του θύματος (είναι στρατιώτης) που παραδόθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, αντιμετωπίζει κατηγορίες για σωματικές βλάβες σε βάρος του 23χρονου και θα απολογηθεί την Τετάρτη.