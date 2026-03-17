Νέα προθεσμία ζήτησε κι έλαβε από την 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.

Ο 23χρονος, που διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, οδηγήθηκε το μεσημέρι ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση. Οι συνήγοροί του ζήτησαν τη χορήγηση νέας προθεσμίας, αίτημα που έγινε δεκτό (είχε προηγηθεί η πρώτη προθεσμία το περασμένο Σάββατο).

Όπως έγινε γνωστό, αναμένεται να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι.

Την ίδια μέρα είναι προγραμματισμένο να απολογηθεί κι ο 19χρονος που βρισκόταν στο φονικό επεισόδιο μαζί με το 20χρονο θύμα κι ένα ακόμη άτομο.

Τόσο ο 19χρονος που κρατείται όσο και το δεύτερο πρόσωπο (αναζητείται από τις Αρχές) κατηγορούνται για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη- οι δύο τελευταίες από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.

Σε δήλωσή του, ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου θύματος, Παρασκευάς Σπυράτος, είπε ότι υπάρχει αμείωτο ενδιαφέρον «από όλο το πανελλήνιο, αλλά πρωτίστως της οικογένειας που θρηνεί τον 20χρονο νέο να μάθει και να ακούσει ποια είναι η θέση αυτού του κατηγορουμένου. […] Σήμερα, για άλλη μια φορά ο κατηγορούμενος ακολούθησε μια υπερασπιστική οδό και ζήτησε να μην απολογηθεί σήμερα και κατάφερε να πάει την επόμενη μέρα».

«Υπάρχει ομερτά, η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε μάρτυρες»

Ο κ. Σπυράτος τόνισε πως η απολογία παρατείνεται προκειμένου να προετοιμαστεί ο κατηγορούμενος, «για να δει τι θα πει, ποια θα είναι η τελική του θέση. Η αλήθεια όμως, γνωρίζετε καλύτερα από μένα, είναι μία. Όταν ένας κατηγορούμενος έρχεται και λέει την αλήθεια, την αποτυπώνει από την πρώτη, που λέμε, ειλικρινή προανακριτική του απολογία. Αυτά που είπε εν ολίγοις δεν μπορεί και να το αλλάξει».

Καταλήγοντας, ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος σημείωσε ότι υπάρχει ομερτά γύρω από το έγκλημα και μετέφερε έκκληση της οικογένειας για μαρτυρίες και πληροφορίες: «Η οικογένεια κάνει μία έκκληση σε όλους τους παράγοντες, είτε αυτοί είναι πρόσωπα εμπλεκόμενα στο επεισόδιο είτε είναι πρόσωπα αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι είδαν κάτι είτε από μπαλκόνι, είτε περνώντας είτε είχαν ακούσει κάτι από εμπλεκόμενα πρόσωπα, να έρθουν και να, να συνεισφέρουν σε αυτή την έρευνα. Διότι όπως είδαμε και έχει επιβεβαιωθεί και μέχρι σήμερα υπάρχει μία ομερτά, υπάρχει μία σιωπή και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνει και η στάση του κατηγορουμένου, ο οποίος πάλι σήμερα δεν ήταν σε θέση να απολογηθεί.»