Ένα ιρανικό βλήμα έπληξε περιοχή κοντά στη στρατιωτική βάση της Αυστραλίας για τη Μέση Ανατολή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δήλωσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

«Στις 9:15 το πρωί, στη βάση Αλ Μινχάντ που διατηρεί η Αυστραλία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ένα ιρανικό βλήμα έπληξε κοντινή περιοχή», ανέφερε ο Αλμπανέζε σε δημοσιογράφους.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι κανένα μέλος του αυστραλιανού προσωπικού δεν τραυματίστηκε και όλοι είναι απολύτως ασφαλείς», πρόσθεσε.