Πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν περιοχές της Σαουδικής Αραβίας και του Κουβέιτ τα ξημερώματα της Τετάρτης, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των δύο κρατών του Κόλπου, την 19η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στη Σαουδική Αραβία, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας ανέφερε μέσω X ότι καταστράφηκαν έξι drones στο ανατολικό τμήμα του βασιλείου.

Over a dozen interceptor missiles seen earlier in the sky over Dubai in the United Arab Emirates, following a possible attack by Iran using “advanced ballistic missiles” in an attempt to target Dubai International Airport. pic.twitter.com/PxI7EQ5N6W — OSINTdefender (@sentdefender) March 17, 2026

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αναχαίτισε εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones», ανέφερε από τη δική του πλευρά επίσης μέσω X ο στρατός του εμιράτου.