Πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν περιοχές της Σαουδικής Αραβίας και του Κουβέιτ τα ξημερώματα της Τετάρτης, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των δύο κρατών του Κόλπου, την 19η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στη Σαουδική Αραβία, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας ανέφερε μέσω X ότι καταστράφηκαν έξι drones στο ανατολικό τμήμα του βασιλείου.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αναχαίτισε εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones», ανέφερε από τη δική του πλευρά επίσης μέσω X ο στρατός του εμιράτου.