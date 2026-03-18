Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε απροειδοποίητα αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε συνοικία στο κέντρο της Βηρυτού τα ξημερώματα της Τετάρτης, σύμφωνα με λιβανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ πλήγματα σημειώθηκαν και σε γειτονιές στο νότιο τμήμα της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τον λιβανικό Τύπο, επλήγη η κεντρική συνοικία Ζουκάκ ελ Μπλατ, όπου ο ισραηλινός στρατός είχε ήδη στοχοποιήσει την περασμένη εβδομάδα υποκατάστημα της χρηματοπιστωτικής εταιρείας Αλ Καρντ Αλ Χάσαν, που συνδέεται με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε τους κρότους εκρήξεων μέσα στη νύχτα.