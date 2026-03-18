Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε απροειδοποίητα αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε συνοικία στο κέντρο της Βηρυτού τα ξημερώματα της Τετάρτης, σύμφωνα με λιβανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ πλήγματα σημειώθηκαν και σε γειτονιές στο νότιο τμήμα της πρωτεύουσας.

Israeli warplanes launched an airstrike targeting a residential apartment in the Zuqaq al-Blat area of ​​the Lebanese capital, Beirut. This is a very short distance away from the Presidential Palace pic.twitter.com/7HyH7H6fsO — MENA Observer (@MidEastOb) March 18, 2026

Σύμφωνα με τον λιβανικό Τύπο, επλήγη η κεντρική συνοικία Ζουκάκ ελ Μπλατ, όπου ο ισραηλινός στρατός είχε ήδη στοχοποιήσει την περασμένη εβδομάδα υποκατάστημα της χρηματοπιστωτικής εταιρείας Αλ Καρντ Αλ Χάσαν, που συνδέεται με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε τους κρότους εκρήξεων μέσα στη νύχτα.