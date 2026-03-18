Το Ιράν παραδέχτηκε ότι εκτόξευσε πολυκεφαλικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ νωρίς το πρωί της Τετάρτης, στη νεότερη χρήση όπλου σχεδιασμένου να προκαλεί μέγιστες ζημιές και να παρακάμπτει τα πολλαπλά στρώματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ισραήλ.

Σε ανακοίνωση των παραστρατιωτικών Δυνάμεων της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς, που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση του Ιράν, αναφέρεται ότι η δύναμη εκτόξευσε πυραύλους Khorramshahr-4 και Qadr με πολλαπλές κεφαλές, στοχεύοντας σε περιοχή κοντά στο Τελ Αβίβ.

Η IRGC περιγράφει την επίθεση ως εκδίκηση για τη δολοφονία του κορυφαίου αξιωματούχου ασφαλείας, Άλι Λαριτζανί, από το Ισραήλ.

Additions footage of munitions from a cluster warhead on an Iranian medium-range ballistic missile falling over Central Israel. pic.twitter.com/fGEhTu400l — OSINTdefender (@sentdefender) March 17, 2026

Πλάνα που κατέγραψε το πρακτορείο Associated Press έδειξαν την απελευθέρωση των πυρομαχικών διασποράς από τουλάχιστον έναν πύραυλο πάνω από το Ισραήλ.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων στο Ισραήλ.

Video footage claimed to show the moment a cluster munition from an Iranian medium-range ballistic missile exploded prematurely tonight over a residential area in Central Israel. pic.twitter.com/ManB3OgnYO — OSINTdefender (@sentdefender) March 17, 2026

Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού Αμίρ Χαταμί απείλησε με «αποφασιστικά» αντίποινα για τη δολοφονία του επικεφαλής ασφαλείας Αλί Λαριτζανί σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα.

«Στον κατάλληλο χρόνο και τόπο, θα δοθεί μια αποφασιστική, αποτρεπτική και οδυνηρή απάντηση στην εγκληματική Αμερική και στο αιμοδιψές σιωνιστικό καθεστώς», ανέφερε ο Χαταμί σε δήλωσή του.

Πρόσθεσε ότι ο Λαριτζανί και οι θάνατοι άλλων «μαρτύρων θα εκδικηθούν».