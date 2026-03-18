Ο ισραηλινός στρατός απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους μιας κεντρικής συνοικίας της Βηρυτού να εγκαταλείψουν άμεσα τα σπίτια τους, προειδοποιώντας ότι σύντομα θα πλήξει στόχους του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, στην εν λόγω περιοχή της λιβανέζικης πρωτεύουσας.

Σε ανακοινωθέν του μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, ο Αβιχάι Αντραΐ, απηύθυνε «επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους (…) της συνοικίας Μπασούρα», τονίζοντας πως θα βομβαρδιστεί κτίριο που «συνδέεται» με τη Χεζμπολάχ.

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان بيروت وتحديدًا حي الباشورة



⭕️الى كل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشأة تابعة لحزب الله الإرهابي والتي سيعمل ضدها جيش الدفاع.



⭕️حرصًا على سلامتكم وسلامة أفراد عائلاتكم عليكم اخلاء… pic.twitter.com/zv2OkqVbJV — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 18, 2026

Στον χάρτη που συμπεριέλαβε στην ανάρτησή του είναι σημαδεμένο με κόκκινο χρώμα κτίριο στην Μπασούρα. Ο εκπρόσωπος προειδοποίησε τους κατοίκους αυτού και παρακείμενων κτιρίων να απομακρυνθούν εσπευσμένα και να παραμείνουν σε απόσταση «τουλάχιστον 300 μέτρων» για την «ασφάλειά τους».