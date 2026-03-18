Σε έναν τριήμερο μαραθώνιο επαφών θα αποδυθεί από σήμερα ο πρωθυπουργός, προκειμένου να επισπευσθούν οι αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της κρίσης και να υπάρχει ένα πακέτο βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων μέτρων έτοιμο προς ενεργοποίηση, αν χρειαστεί, για να στηριχθούν καταναλωτές και επιχειρήσεις, ειδικά με τις τιμές της ενέργειας.

Όπως εξηγούν κυβερνητικά στελέχη, έχοντας την εμπειρία από τη πρόσφατη ενεργειακή κρίση από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η τωρινή κατάσταση δεν πρέπει να μας βρει απροετοίμαστους, ούτε και να χαθεί χρόνος για να ενεργοποιηθεί το όποιο πακέτο μέτρων.

Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου το απόγευμα θα παραστεί στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του ΕΛΚ και στο περιθώριο θα έχει επαφές με ομολόγους του ενόψει και της συνόδου κορυφής που θα γίνει αύριο Πέμπτη. Και αναφορικά με τη στάση που θα κρατήσει, προϊδέασε με μια αποστροφή του στο συνέδριο του Bloomberg: «Θα πρέπει να είμαστε γρήγοροι και αποτελεσματικοί, δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου αν κάτι πάει στραβά». Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται να ζητήσει δημοσιονομική χαλάρωση.

Στο συνέδριο «Greek Energy: The New Era» ο πρωθυπουργός σκιαγράφησε τη στρατηγική που έχει καταστήσει την Ελλάδα καθαρό εξαγωγέα ενέργειας και πάροχο ενεργειακής ασφάλειας για την ευρύτερη νοτιοανατολική Ευρώπη, αναφέρθηκε στο ενεργειακό μείγμα που αποβλέπει στην περαιτέρω τόνωση της ανθεκτικότητας της χώρας μας σε εξωγενείς κρίσεις και στάθηκε στην ανάγκη να διαμορφωθεί μία ευρωπαϊκή ασπίδα προστασίας των καταναλωτών από τις ανατιμήσεις που πηγάζουν από την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως εξήγησε, η ΕΕ πρέπει να έχει έτοιμο ένα σχέδιο δράσης με βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα στήριξης και προς αυτή την κατεύθυνση θα επιμείνει απευθυνόμενος στους υπόλοιπους ηγέτες της ΕΕ.

Στην κυβέρνηση αισθάνονται δικαιωμένοι από την ενεργειακή στρατηγική που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια, με μεγάλη αύξηση στην εγκατεστημένη ισχύ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αξιοποίηση των υδροηλεκτρικών μονάδων και ταυτόχρονα ανάπτυξη του κάθετου διαδρόμου για το φυσικό αέριο.

Ειδικά μέσω του κάθετου διαδρόμου καλύπτονται οι εγχώριες ανάγκες, καθώς το φυσικό αέριο συμπληρώνει τις ΑΠΕ στην παραγωγή της ελάχιστης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται η Ελλάδα, διοχετεύεται ενέργεια σε πολλές χώρες της περιοχής και ενισχύεται η στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, τη στιγμή που η ΕΕ έχει ήδη αποφασίσει τη σταδιακή διακοπή των εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

Αξιοσημείωτο είναι πως το 2019 εισάγαμε περίπου 6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, αποκλειστικά για εγχώρια κατανάλωση, ενώ πέρυσι 17 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα πέρασαν μέσω της Ελλάδας.

Και παράλληλα με τα παραπάνω η χώρα μας επενδύει στην αναζήτηση δικών της υποθαλάσσιων κοιτασμάτων, καθώς στο Ιόνιο έχει δρομολογηθεί η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στη χώρα μας μετά από 40 χρόνια, ενώ έρευνες αρχίζουν το επόμενο διάστημα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Σε αυτόν τον πολύπλευρο σχεδιασμό θα ενταχθεί και η συζήτηση για το κατά πόσον είναι ωφέλιμο η Ελλάδα να χρησιμοποιήσει πυρηνική ενέργεια στο μέλλον, ειδικά νεότερης τεχνολογίας μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες. Αλλά ειδικά ως προς το τελευταίο, κυβερνητικά στελέχη σημείωναν ότι ακόμα το θέμα είναι υπό διερεύνηση.