Μια τρανσέξουαλ γυναίκα, ντυμένη σαν μια «Blues Brother», φέρεται να σκότωσε έναν εκατομμυριούχο προγραμματιστή στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, όπως σημειώνει η New York Post.

Η 39χρονη Ελεανόρ Μπουλιέ κατηγορήθηκε την Κυριακή για τη δολοφονία του Δημήτριου Ντούκουλου και κρατείται με εγγύηση 2 εκατομμυρίων δολαρίων με το νόμιμο όνομά της Ρόμπερτ Φίλιπ Σίμονς.

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν για να ελέγξουν τον 92χρονο εκατομμυριούχο στο σπίτι του στην παραλία Ερμόσα γύρω στις 12:30 το μεσημέρι του Σαββάτου, μετά την αναφορά του κτηματομεσίτη του ότι δεν είχε ακούσει από αυτόν για περίπου μία εβδομάδα, δήλωσαν οι αστυνομικές αρχές.

Trans woman dressed up like Blues Brothers murdered millionaire developer in LA https://t.co/hci7SusLhP pic.twitter.com/50KWCuVuBP — New York Post (@nypost) March 18, 2026

«Άρχισε ως ένας τυπικός έλεγχος ευημερίας και εξελίχθηκε σε ύποπτη δολοφονία», δήλωσε την Δευτέρα ο εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων της Αστυνομίας Ερμόσα Μπιτς, Ανθυπολοχαγός Κίγκαν Ντάντιγκαν. Οι γείτονες ανέφεραν μια άσχημη μυρωδιά που έβγαινε από το σπίτι και παρατήρησαν έναν ύποπτο άνθρωπο, σύμφωνα με το Easy Reader News.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν, η 39χρονη τρανς τους είπε ότι ήταν ένοπλη, και παρέμεινε οχυρωμένη για επτά ώρες στο παραθαλάσσιο σπίτι που βρέθηκε η σορός του ηλικιωμένου. «Αυτό το άτομο έκανε δηλώσεις ότι είναι ένοπλο και επικίνδυνο και στη συνέχεια απέκλεισε τον εαυτό του μέσα στο σπίτι», ανέφεραν οι αρχές, όπως μετέδωσε το KTLA5.

Τελικά, ένας αξιωματικός προειδοποίησε την 39χρονη μέσω μεγαφωνικής συσκευής ότι θα εισβάλουν. «Ελεανόρ, βγες με τα χέρια ψηλά. Αυτό τραβάει πολύ καιρό», φώναξε επανειλημμένα ο αξιωματικός, όπως ανέφερε η Daily Mail.

Η τρανς ήταν ντυμένη σαν τους Blues Brothers

Πηγές από τις αρχές ανέφεραν στο NBC4 ότι το σώμα του 92χρονου ήταν μερικώς αποσυντεθειμένο και έφερε σημάδια τραύματος. Φωτογραφίες δείχνουν την 39χρονη τρανς να παραδίδεται στην αστυνομία μετά από ώρες διαπραγματεύσεων, έχοντας μια ιδιαίτερη εμφάνιση που περιλάμβανε κουστούμι, γυαλιά ηλίου και μαύρη γραβάτα. Η αστυνομία την προσέγγισε με προσοχή, τη συνέλαβε και την οδήγησε προς ένα από τα δεκάδες αστυνομικά οχήματα.

Ο Δημήτριος Ντούκουλος είχε νοικιάσει τον κάτω όροφο του τριώροφου σπιτιού στην Ερμόσα περίπου ένα χρόνο πριν, αφού πούλησε το σπίτι του στην Ερμόσα Στράντ, δήλωσε ο κτηματομεσίτης Νιλ Τσάμπρια, που διαχειρίζεται την ιδιοκτησία, στο Easy Reader News. Το θύμα ζούσε μόνο του μετά τον θάνατο της γυναίκας του το 2012.

Η Μπόλιου έχει κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία. Η σχέση μεταξύ των δύο είναι ασαφής και το γραφείο ανθρωποκτονιών της αστυνομίας του Λος Άντζελες θα αναλάβει την έρευνα. Η αιτία του θανάτου ήταν επίσης ασαφής.