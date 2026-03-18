Οι νεφώσεις, οι βροχοπτώσεις, οι κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες και οι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Τετάρτη 18/3.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται νεφώσεις, ενώ βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στα ηπειρωτικά, με εξαίρεση την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά των προαναφερθέντων ηπειρωτικών και έως το πρωί κατά τόπους στη Δυτική Μακεδονία. Καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι στην Κρήτη, στο Νότιο Αιγαίο και στη Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 0 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 15, στη Θεσσαλία από 4 έως 13, στην Ήπειρο από 4 έως 17, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 4 έως 19, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 17, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 7 έως 17, στις Κυκλάδες από 12 έως 16, στα Δωδεκάνησα από 14 έως 17 και στην Κρήτη από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ, όμως σταδιακά θα στραφούν σε βόρειους ίδιας έντασης. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις ίδιας έντασης.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις. Πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών υπάρχει κυρίως για τα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί 3 έως 5 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές έως νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.