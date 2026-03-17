Το κοινοβούλιο του Ελ Σαλβαδόρ ενέκρινε αναθεώρηση άρθρου του Συντάγματος που εισάγει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης για «δολοφόνους, βιαστές και τρομοκράτες», όπως είχε ζητήσει ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε, γνωστός για την εκστρατεία του κατά των συμμοριών.

Η αναθεώρηση κατήργησε τη συνταγματική απαγόρευση των «ποινών ισόβιας κάθειρξης». Εγκρίθηκε με τις ψήφους 59 από τα 60 μέλη του κοινοβουλίου της χώρας της κεντρικής Αμερικής, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της σαλβαδοριανής εθνικής αντιπροσωπείας Ερνέστο Κάστρο.

Ως χθες, η βαρύτερη προβλεπόμενη ποινή στο Σαλβαδόρ ήταν τα 60 χρόνια κάθειρξης.