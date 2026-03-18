Νέες αυξήσεις μισθών στον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης φέρνει η διετής κλαδική σύμβαση εργασίας, η οποία αναμένεται να επηρεάσει άμεσα εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην αγορά εργασίας, καθώς αφορά έναν από τους μεγαλύτερους εργοδοτικούς τομείς της χώρας.

Η σύμβαση προβλέπει αυξήσεις της τάξης του 8% για το πρώτο έτος και επιπλέον 4% για το επόμενο, ενώ ο κατώτατος κλαδικός μισθός διαμορφώνεται στα 950 ευρώ και εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 988 ευρώ έως το 2027. Οι αυξήσεις αυτές υπολογίζονται επί των βασικών μισθών που ίσχυαν με βάση την προηγούμενη σύμβαση 2023-2025, η οποία έχει ήδη λήξει και βρίσκεται σε καθεστώς μετενέργειας.

Η νέα συμφωνία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργαζομένων, που ξεπερνά τους 500.000 στον κλάδο των ξενοδοχείων, αλλά και στην ευρύτερη εστίαση, όπως εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ και συναφείς επιχειρήσεις. Οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται ανάλογα με την ειδικότητα, με τις αποδοχές στις βασικές κατηγορίες να κυμαίνονται περίπου από 950 έως 1.000 ευρώ μεικτά, πριν από την προσθήκη επιδομάτων.

Παράλληλα, διατηρούνται σημαντικά επιδόματα και προσαυξήσεις, όπως το επίδομα προϋπηρεσίας (τριετίες), καθώς και οι αυξημένες αποδοχές για εργασία σε Κυριακές και αργίες. Ειδικότερα, η εργασία σε αυτές τις ημέρες αμείβεται με προσαύξηση 75%, ενώ ισχύουν κανονικά τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας.

Η συγκεκριμένη σύμβαση αποτελεί τη δεύτερη που υπογράφεται με βάση το νέο νομικό πλαίσιο για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, το οποίο θεσπίστηκε μετά από συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων. Το νέο καθεστώς ενισχύει τον ρόλο της ΓΣΕΕ, δίνοντάς της τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά τόσο στη σύναψη όσο και στην επέκταση των κλαδικών συμβάσεων.

Ήδη έχει προηγηθεί η πρώτη εφαρμογή του νέου πλαισίου στη βιομηχανία ζαχαρωδών, όπου υπογράφηκε τριετής σύμβαση (2026-2028) που αφορά περίπου 2.000 επιχειρήσεις και 23.000 εργαζόμενους. Οι αυξήσεις στον συγκεκριμένο κλάδο αναμένεται να ξεπεράσουν σωρευτικά το 20%, ενώ η υπογραφή της σύμβασης από τη ΓΣΕΕ και τις εργοδοτικές οργανώσεις την καθιστά υποχρεωτική για το σύνολο του κλάδου.

Κομβικό στοιχείο του νέου θεσμικού πλαισίου αποτελεί η διευκόλυνση στην επέκταση των συλλογικών συμβάσεων. Πλέον, απαιτείται κάλυψη του 40% των εργαζομένων ενός κλάδου από τους εργοδότες που υπογράφουν τη σύμβαση, αντί του 50% που ίσχυε στο παρελθόν. Η αλλαγή αυτή θεωρείται καθοριστική, καθώς στο προηγούμενο καθεστώς συχνά δεν επιτυγχανόταν το απαιτούμενο ποσοστό, με αποτέλεσμα οι συμβάσεις να μην εφαρμόζονται στο σύνολο του κλάδου.

Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα συνυπογραφής των συμβάσεων από τη ΓΣΕΕ και τις εργοδοτικές οργανώσεις, γεγονός που διευκολύνει την καθολική εφαρμογή τους.

Με βάση τα νέα δεδομένα, εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν αντίστοιχες συμφωνίες και σε άλλους κλάδους της οικονομίας που για χρόνια παρέμεναν χωρίς ενεργές συλλογικές συμβάσεις. Ήδη στο επίκεντρο βρίσκονται περίπου 15 βασικοί κλάδοι, όπου υπάρχουν ενεργές συμβάσεις που δεν έχουν ακόμη επεκταθεί στο σύνολο των επιχειρήσεων.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε ευρύτερες αυξήσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα το επόμενο διάστημα, επηρεάζοντας σημαντικό μέρος των εργαζομένων και διαμορφώνοντας νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας.