Σε μια σειρά από προκλητικές δηλώσεις που εντείνουν την ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα στην Ανατολική Μεσόγειο, ο ναύαρχος ε.α. Τζιχάτ Γιαϊτζί και σύμβουλος της τουρκικής κυβέρνησης, γνωστός ως «πατέρας» του τουρκολιβυκού μνημονίου, εξαπέλυσε νέο μύλο εναντίον της Ελλάδας, κατηγορώντας τη για «προκλήσεις» στην περιοχή.

Η αφορμή για τις νέες δηλώσεις ήταν η συζήτηση γύρω από τη στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στα νησιά της Ανατολικής Μεσογείου, κοντά στις τουρκικές ακτές. Ο Γιαϊτζί αναφέρθηκε με έντονο τρόπο στην αυξημένη στρατηγική σημασία των ελληνικών νησιών, όπως το Γκιοκτσάδα και το Σημαδιακό νησί, υπογραμμίζοντας πως η Τουρκία θεωρεί ότι η στρατιωτική παρουσία των ελληνικών δυνάμεων στην περιοχή εντείνει την περιφερειακή ένταση.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Η Ελλάδα δεν έχει καμία νομιμοποίηση να διατηρεί στρατιωτική παρουσία στα νησιά αυτά. Αν συνεχίσουν να επιμένουν, τότε η Τουρκία θα αναγκαστεί να δράσει».

Αυτή η δήλωση φανερώνει την άμεση απειλή της Τουρκίας, η οποία προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε κίνηση της Ελλάδας στα νησιά κοντά στην Τουρκία θα προκαλέσει στρατιωτική αντίδραση. Ο Γιαϊτζί συνέχισε με έντονα επιθετικό τόνο: «Η Τουρκία έχει τη δύναμη να προστατεύσει τα συμφέροντά της στην περιοχή και δεν θα διστάσει να το κάνει. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παραβιάζει τις στρατηγικές γραμμές της Τουρκίας χωρίς συνέπειες».

Ο Τούρκος αξιωματούχος δεν περιορίστηκε σε αυτή την εκτίμηση, αλλά προχώρησε σε ακόμα πιο τρανταχτές δηλώσεις, υπαινικτικά απειλώντας με στρατιωτική δράση εάν η Ελλάδα δεν αναθεωρήσει την πολιτική της στην περιοχή. Ενδεικτικά ανέφερε: «Εάν η Ελλάδα συνεχίσει να επεκτείνει τη στρατιωτική της παρουσία στα νησιά, τότε η Τουρκία θα πρέπει να αντιδράσει. Το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε τα ΝΑΤΟϊκά συστήματα σημαίνει ότι αυτό είναι πια θέμα ΝΑΤΟ. Αν η Ελλάδα δεν το καταλάβει, θα το δούμε να συμβαίνει με πολύ χειρότερο τρόπο».

Αξιοσημείωτο είναι ότι σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης, ο Γιαϊτζί υπενθύμισε την ισχύ της στρατηγικής συμμαχίας Τουρκίας-Λιβύης μέσω του τουρκολιβυκού μνημονίου, το οποίο, όπως ανέφερε, αποδεικνύει την γεωπολιτική επιρροή της Τουρκίας στην περιοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα δεν έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει τις στρατηγικές αποφάσεις της Τουρκίας και πρέπει να λάβει υπόψη την αυξημένη στρατιωτική παρουσία και τις συμμαχίες της Τουρκίας.

Αναφερόμενος στην πολιτική της Ελλάδας, υπογράμμισε: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να παραβιάζει τα όρια της Τουρκίας στην περιοχή. Αν το κάνει, αυτό θα έχει συνέπειες. Η Τουρκία δεν θα το ανεχτεί, και σίγουρα δεν θα αφήσει να αμφισβητηθεί η κυριαρχία της στην Ανατολική Μεσόγειο».

Η συνέντευξη κλείνει με τη φράση ότι αν η Ελλάδα συνεχίσει να προβαίνει σε στρατιωτικές επεμβάσεις και να ενισχύει τη στρατηγική της παρουσία στα νησιά της Ανατολικής Μεσογείου, τότε η Τουρκία θα «αναγκαστεί» να λάβει πολύ σκληρά μέτρα, τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν σε ευρύτερη στρατιωτική σύγκρουση στην περιοχή, με επιπτώσεις όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Κύπρο και τις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου.

Οι δηλώσεις αυτές καταδεικνύουν τις εντεινόμενες στρατηγικές εντάσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη για διπλωματικές λύσεις και ευρύτερη διεθνή συνεργασία για την αποτροπή μιας νέας κλιμάκωσης.