Ο ισραηλινός στρατός εντόπισ μια ακόμη βαλλιστική πυραυλική επίθεση από το Ιράν νωρίς το πρωί της Τετάρτης, με αποτέλεσμα να ηχήσουν σειρήνες αεράμυνας στο κεντρικό Ισραήλ, σύμφωνα με αναφορές των αμυντικών αρχών της χώρας.

Η τελευταία βαλλιστική επίθεση από το Ιράν στο κεντρικό Ισραήλ προκάλεσε ζημιές από βόμβες διασποράς, όπως αναφέρουν οι αρχές.

Βίντεο από το περιστατικό δείχνει ότι μία από τις υπομονάδες του πυραύλου προκάλεσε φθορές σε δρόμο.

The latest Iranian ballistic missile targeting central Israel appears to have carried a cluster bomb warhead, footage shows. pic.twitter.com/8j2JcLem9a — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 18, 2026

Η αστυνομία ανταποκρίνεται σε αναφορές για πολλαπλά σημεία πλήγματος, ενώ οι ιατρικές ομάδες επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.