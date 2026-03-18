Ένας βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες κοντά στην αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, νοτιοανατολικά του Ριάντ, όπου βρίσκονται σταθμευμένα αμερικανικά στρατεύματα, όπως γνωστοποίησε το σαουδαραβικό Υπουργείο Άμυνας.

«Βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε προς την κατεύθυνση της επαρχίας Αλ Χαρτζ αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε. Συντρίμμια λόγω της αναχαίτισης έπεσαν στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάνος χωρίς να προκληθούν ζημιές», ανέφερε το υπουργείο στα αραβικά μέσω X.