Ένας βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες κοντά στην αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, νοτιοανατολικά του Ριάντ, όπου βρίσκονται σταθμευμένα αμερικανικά στρατεύματα, όπως γνωστοποίησε το σαουδαραβικό Υπουργείο Άμυνας.
«Βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε προς την κατεύθυνση της επαρχίας Αλ Χαρτζ αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε. Συντρίμμια λόγω της αναχαίτισης έπεσαν στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάνος χωρίς να προκληθούν ζημιές», ανέφερε το υπουργείο στα αραβικά μέσω X.
المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه محافظة الخرج، وسقوط شظايا الاعتراض في محيط قاعدة الأمير سلطان الجوية دون أضرار. pic.twitter.com/hd74lFc4Qb— وزارة الدفاع (@modgovksa) March 18, 2026