Οι Χούτι σιωπούν δημόσια, αλλά μόνο γιατί επανεξετάζουν τον ρόλο τους σε μια Μέση Ανατολή όπου το Ιράν δείχνει ξαφνικά πιο αδύναμο και η αμερικανική ισχύς επιστρέφει επιδεικτικά στο προσκήνιο. Η σιγή τους δεν είναι ειρηνισμός, αλλά υπολογιστική αναμονή για να δουν ποιος θα αποδειχθεί ο πραγματικός «ισχυρός ίππος» της περιοχής.

Την ώρα που αναλυτές σε όλο τον κόσμο ετοιμάζουν σενάρια για νέα κρίση στη ναυσιπλοΐα της Ερυθράς Θάλασσας, οι Χούτι παραμένουν εκτός της ανοιχτής αντιπαράθεσης ΗΠΑ–Ισραήλ–Ιράν, παρότι μέχρι πρόσφατα ήταν από τους πιο πρόθυμους να εκτοξεύουν βαλλιστικούς πυραύλους σε απόσταση έως 1.200 μιλίων. Η στροφή αυτή έρχεται μετά τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και μεγάλου μέρους της ηγεσίας των Φρουρών της Επανάστασης, τις συνεχείς αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ και Ισραήλ στο ιρανικό έδαφος και την αίσθηση ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί πλέον να εγγυηθεί την ίδια στήριξη στους συμμάχους της. Για ένα κίνημα που οικοδόμησε την ισχύ του πάνω στα ιρανικά όπλα, πυραύλους και drones, αυτή η αλλαγή ισορροπιών μοιάζει υπαρξιακή.

Η προηγούμενη μεγάλη είσοδος των Χούτι στη σύγκρουση, το 2023, έγινε από θέση εσωτερικής αδυναμίας: πιεσμένοι σε διαπραγματεύσεις με την διεθνώς αναγνωρισμένη, σαουδαραβικά υποστηριζόμενη κυβέρνηση της Υεμένης, είχαν χάσει έδαφος και νομιμοποίηση. Με την πρώτη πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ, όμως, κατάφεραν να κερδίσουν τον «λαϊκό πόλεμο» στο εσωτερικό: η υπεράσπιση των Παλαιστινίων –ένα από τα ελάχιστα θέματα που ενώνουν την αραβική κοινή γνώμη– μετέτρεψε τον Άμπντελ Μαλέκ αλ-Χούτι σε ηρωική φιγούρα και σήκωσε παλαιστινιακές σημαίες σε πόλεις και χωριά της Υεμένης. Η συμμετοχή στον «πόλεμο για τη Γάζα» τους εξασφάλισε θέση στα πολιτικά πράγματα της Υεμένης για δεκαετίες, αλλά η τυφλή ευθυγράμμιση με το Ιράν δεν προσφέρει το ίδιο πολιτικό μέρισμα: κανένα παιδί στη Σαναά δεν ξυπνά φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της υπεράσπισης του ιρανικού εδάφους.

Οι Χούτι ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ

Αν οι Χούτι εμπλακούν σήμερα βαθιά στον πόλεμο για λογαριασμό της Τεχεράνης, γνωρίζουν ότι τα αντίποινα θα πλήξουν τη Σαναά και άλλες πόλεις με πολύ πιο αμφίβολη νομιμοποίηση, αφού ο πόλεμος δεν θα μπορεί πλέον να παρουσιαστεί ως «μάχη για την Παλαιστίνη» αλλά ως ανάμειξη σε μια απομακρυσμένη, καθαρά ιρανοκεντρική σύγκρουση. Την ίδια στιγμή, η επίδειξη δυτικής στρατιωτικής ισχύος απέναντι στο ιρανικό καθεστώς αναβιώνει την παραδοσιακή λογική των βόρειων φυλών της Υεμένης, που ιστορικά στοιχίζονταν πίσω από όποιον παρείχε τα περισσότερα χειροπιαστά οφέλη: από τους Οθωμανούς του 19ου αιώνα και τους Βρετανούς μέχρι τη Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ τη δεκαετία του 1960 και πιο πρόσφατα το ίδιο το Ιράν. Η ιδεολογία έχει πάντοτε δευτερεύοντα ρόλο απέναντι στην ωμή ισχύ και τις εγγυήσεις επιβίωσης της τοπικής ελίτ.

Η στρατιωτική πίεση κατά του Ιράν τις τελευταίες δύο εβδομάδες εκλαμβάνεται στην Υεμένη ως πιθανή απειλή για τη βιωσιμότητα του ιρανικού καθεστώτος αλλά και ως ένδειξη της ανανεωμένης αμερικανικής ηγεμονίας. Κανείς δεν περιμένει βέβαια ότι οι Υεμενίτες θα βγουν αύριο στους δρόμους με σημαίες των ΗΠΑ, όμως η αίσθηση ότι η Ουάσιγκτον είναι ξανά ο καθοριστικός παράγοντας δημιουργεί ένα παράθυρο για αναδίπλωση της χουθιτικής μαχητικότητας. Το ενδεχόμενο μείωσης της απειλής στα στενά του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και στην Ερυθρά Θάλασσα περνά από μια άτυπη «συμφωνία συμφερόντων» ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τους Χούτι, οι οποίοι για πρώτη φορά μπορούν να προσφέρουν ασφάλεια αντί για αστάθεια στη ναυσιπλοΐα.

Χούτι, Ερυθρά Θάλασσα και ευκαιρία για συμφωνία

Με τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ αναβαθμίζεται σε κρίσιμη αρτηρία για το παγκόσμιο εμπόριο και τη ροή του πετρελαίου από τον Κόλπο. Οι Χούτι το γνωρίζουν καλά, όπως και οι ΗΠΑ: η δυνατότητά τους να απειλήσουν ή να εγγυηθούν την ασφάλεια της διέλευσης μετατρέπεται σε ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί απέναντι στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία αναζητεί τρόπους άμεσης σταθεροποίησης της περιοχής. Σε αντάλλαγμα μιας σταθερής «ηρεμίας» στη θάλασσα, ο Λευκός Οίκος θα μπορούσε να προσφέρει διεθνή αναγνώριση του χουθιτικού ελέγχου στον βορρά και τη συμμετοχή τους ως ισότιμων εταίρων σε ένα ομοσπονδιακό, διχοτομημένο κράτος Υεμένης, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Η αναγνώριση του Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ και η σαφής βούληση ΗΠΑ και συμμάχων να χρησιμοποιήσουν συντριπτική ισχύ κατά περιφερειακών παρακρατικών οργανώσεων στενεύουν το χρονικό παράθυρο για διπλωματία. Για τους Χούτι, το δίλημμα είναι αν θα μετατρέψουν τη σημερινή τους διστακτικότητα σε μακροπρόθεσμη στρατηγική αναβάθμιση, διαπραγματευόμενοι με την Ουάσιγκτον, ή αν θα αναλωθούν σε έναν ακόμη «ιερό πόλεμο» για λογαριασμό ενός συμμάχου που ίσως δεν μπορεί πια να τους προστατεύσει. Για τις ΗΠΑ, το ερώτημα είναι αν θα εκμεταλλευτούν τη σπάνια αυτή στιγμή αβεβαιότητας του ιρανοκεντρικού άξονα ώστε να μετατρέψουν έναν επίφοβο παίκτη της Ερυθράς Θάλασσας σε απρόθυμο αλλά κρίσιμο εταίρο.