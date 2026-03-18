Ικανοποίηση αλλά και ανησυχία

Καλημέρα. Σήμερα θα ξεκινήσω με την συζήτηση που είδα χθες στη Μεγάλη Βρετάνια του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη δημοσιογράφο Francine Lacqua, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Greek Energy: The New Era» που διοργάνωσε το Bloomberg στην Αθήνα. Η συζήτηση είχε ενδιαφέρον και είδα και πολύ κόσμο στο κεντρικό Αθηναϊκό ξενοδοχείο. Και μάλιστα αρκετούς επιχειρηματίες που άκουσαν θετικά την απάντηση του πρωθυπουργού, όπως μου έλεγαν, ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση γύρω από το θέατρο των υφιστάμενων επιχειρήσεων και στα στενά του Ορμούζ. Βέβαια μου ετέθη της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, καθώς υπάρχουν κορυφαίου Έλληνες πλοιοκτήτες που ανησυχούν πολύ για τα όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή. Και όπως μου είπε κορυφαίος κυβερνητικός παράγοντας, δεν υπάρχει προοπτική αυτή τη στιγμή για αποστολή από την Ελλάδα.

Η σύναξη των Βρυξελλών

Πάντως το θέμα θα συζητηθεί αύριο στις Βρυξέλλες στη Σύνοδο της ΕΕ που θα επικεντρωθεί στις οικονομικές και ενεργειακές επιπτώσεις και πως θα τις διαχειριστεί η ΕΕ εάν υπάρξει ένας παρατεταμένος πόλεμος. «Θα είναι διαφορετική η κατάσταση αν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σταματήσουν εντός εβδομάδων, και θα είναι διαφορετική η κατάσταση αν αυτός ο πόλεμος συνεχιστεί για μήνες» είναι η άποψη του Κυρ. Μητσοτάκη. Και όπως έμαθα ο Πρωθυπουργός θα σημειώσει στη Σύνοδο ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει έτοιμο ένα σχέδιο δράσης με βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα, κατά προτίμηση αποφασισμένα σε επίπεδο ηγετών, σε περίπτωση που χρειαστεί να στηριχθούν επιχειρήσεις και καταναλωτές ως προς τις τιμές της ενέργειας.

Τι εξετάζουν στο Μαξίμου

Με αφορμή τα όσα είπε ο πρωθυπουργός ρώτησα κεντρικό κυβερνητικό παράγοντα τι συζητάνε στο Μαξίμου. Μου είπε ότι στο πρωθυπουργικό επιτελείο που έχει άμεση επικοινωνία με το οικονομικό επιτελείο και με καθοριστικό ρόλο και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, εξετάζει την τιμή της ενέργειας, του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Μου ειπώθηκε ότι εξετάζονται και μειώσεις ειδικών φόρων μόνο αν αυτό αποτελούσε ευρωπαϊκή απόφαση. Αν όμως εξαρτάται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, τότε η προτίμηση του πρωθυπουργού είναι να υπάρξουν στοχευμένα μέτρα εισοδηματικής ενίσχυσης. Και αυτό διότι ο Κυρ. Μητσοτάκης δεν θέλει να ανοίξει μια μεγάλη «τρύπα» στον προϋπολογισμό για να στηριχθούν άνθρωποι που μπορούν να πληρώσουν υψηλότερες τιμές στη βενζίνη ή το πετρέλαιο. Άρα, θα υπάρξουν μέτρα στοχευμένης στήριξης προς τους πιο ευάλωτους.

Φόβοι για το μεταναστευτικό

Στη Σύνοδο Κορυφής θα υπάρξει και συζήτηση για το μεταναστευτικό διότι η επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή αναδεικνύει, για άλλη μια φορά, την ανάγκη προώθησης της ατζέντας ασύλου και μετανάστευσης. Η Σύνοδος θα αξιολογήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, με το ζήτημα να εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πλέον φορτισμένα πολιτικά θέματα εντός της ΕΕ. Μαθαίνω όμως ότι υπάρχουν φόβοι για αύξηση των μεταναστευτικών ροών και αυτό ειπώθηκε στο Βερολίνο χθες στη συνάντηση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Γερμανού ομολόγου του Γιόχαν Βάντερπουλ. Για την ιστορία να σημειώσω ότι η συγκεκριμένη συνάντηση είχε αναβληθεί δυο φορές.

Μπαράζ επενδύσεων

Σας έγραφα χθες για την ενδιαφέρουσα εκδήλωση του υπουργείου Ανάπτυξης για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και το νέο παραγωγικό μοντέλο. Αυτή τη στιγμή με τον Αναπτυξιακό Νόμο υλοποιούνται 915 επενδύσεις σε ολόκληρη τη χώρα, προϋπολογισμού 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, που ενισχύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης με 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, με προτεραιότητες στη βιομηχανία, στην καινοτομία και στην περιφέρεια, δημιουργώντας πάνω από 15.000 νέες θέσεις εργασίας. Μαζί με αυτά τα προγράμματα, έρχονται νέοι κύκλοι αναπτυξιακών καθεστώτων, για τις σύγχρονες τεχνολογίες, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την αγρόδιατροφή και την άμυνα. Σε αυτούς τους κύκλους αναπτυξιακών καθεστώτων υπάρχει αισιοδοξία ότι θα συμμετέχουν και χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τις αναγκαίες προσαρμογές, στις νέες τεχνολογίες και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας.

Ικανοποίηση Ιερώνυμου για τις θρησκευτικές εικόνες

Η θέση που πήρε η Σοφία Ζαχαράκη και το υπουργείο Παιδείας υποστηρίζοντας πως δεν είναι διατεθειμένο να προβεί σε αφαίρεση των ιερών εικόνων από τις δικαστικές αίθουσες, καθώς κάτι τέτοιο αποτελεί μακρά παράδοση συνδεδεμένη με τον πολιτισμό και την ιστορική διαμόρφωση της ταυτότητας του Ελληνισμού, καθησύχασε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο. Και το είπε με ξεκάθαρο τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείες, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στο γραφείο του με παιδιά που βραβεύτηκαν στον 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα «Μικρά Ασία – Πόντος: Ενθυμήματα». Σημειωτέων ότι επρόκειτο για διαγωνισμό που συνδιοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, την Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας της Εκκλησίας της Ελλάδος και το ΑΠΘ. Όπως είπε ο Μακαριώτατος «η εκδήλωση αυτή αποδεικνύει πόσα θετικά και όμορφα για το μέλλον της πατρίδας μας μπορούν να γίνονται όταν η Πολιτεία, και εν προκειμένω του Υπουργείο Παιδείας, και η Εκκλησία της Ελλάδος συνεργάζονται με βάση κοινές αξίες και στόχους». Πρόσθεσε δε με νόημα πως τα όσα ανακοίνωσε το Υπουργείο για τις εικόνες «μας αναπαύουν και επιβεβαιώνουν ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο».

Το «ευχαριστώ» στον Λαλιώτη

Σε κλίμα απόλυτης ηρεμίας πραγματοποιήθηκε η χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Αν και περίμενα παρασκήνια, απογοητεύθηκα καθώς ούτε τα παραδοσιακά «πηγαδάκια» δεν υπήρξαν στους διαδρόμους. Κρατάω μόνο ότι ο Νίκος Ανδρουλάκη είπε μία αιχμηρή ατάκα προς τους επίδοξους «δελφίνους», ξεκαθαρίζοντας τους, ότι το κίνημα δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και δεν χωρίζεται σε «τιμάρια». Θα σταθώ όμως στον Kώστα Σκανδαλίδη ο οποίος δεν παρέλειψε να πει ένα δημόσιο «ευχαριστώ» για τον καθοριστικό ρόλο του Κώστα Λαλιώτη στο εγχείρημα της διεύρυνσης. Το «θείο βρέφος» ή αλλιώς «επικίνδυνος» όπως ήταν το προσωνύμιο του από την περίοδο της Χούντας μέχρι το 1981, ήταν αυτός που πέτυχε τον επαναπατρισμό των περισσότερων στελεχών.

Ο Κουκουλόπουλος και το τηλεφώνημα που δεν έγινε στην Μιλένα

Με την επίσημη επιστολή του Νίκου Ανδρουλάκη προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, επισφραγίστηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη θέση του αντιπροέδρου στο πρόσωπο του Πάρι Κουκουλόπουλου. Σύμφωνα με την πηγή μου στη Χαριλάου Τρικούπη, ο βουλευτής Κοζάνης επελέγη με βάση την κοινοβουλευτική και διοικητική του εμπειρία. Χρόνια στέλεχος του ΠΑΣΟΚ έχει περάσει από καίρια πόστα όπως του κυβερνητικού εκπροσώπου και του υφυπουργού, ενώ θεωρείται ο πιο «παλιός». Να σας ενημερώσω ότι ο Πάρις Κουκουλόπουλος είχε στηρίξει την υποψηφιότητα της Άννας Διαμαντοπούλου στις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές. Το αν υπήρχε και άλλο πρόσωπο στη σκέψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με πληροφορίες, όχι. Αν και είχε ακουστεί το όνομα της Μιλένας Αποστολάκη σας διαβεβαιώ ότι δεν υπήρξε πότε τηλεφώνημα προς την πλευρά της, αν και η ίδια δεν θα έλεγε όχι σε μία τέτοια πρόταση. Όχι για τη θέση όπως μου είπε άνθρωπος της, αλλά όπως έδειξε και με την εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, βάζει πλάτη στα δύσκολα. Στα εύκολα δεν θα έβαζε;

«Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του»

Σε ένα ταξίδι στον χρόνο και μαζί στην πολυδιάστατη προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου, που καθόρισε με την παρουσία του τη σύγχρονη ιστορία του τόπου, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν όσοι βρεθούν στην εκδήλωση με θέμα «Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του», που διοργανώνει το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου σε συνεργασία με την Δ.Ο. ΠΑΣΟΚ Αγίας Βαρβάρας και υπό την αιγίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, το απόγευμα της προσεχούς Κυριακής στον κινηματοθέατρο «Γιάννης Ρίτσος». Μέσα από την προβολή σπάνιου οπτικοακουστικού υλικού και τις αφηγήσεις του Πρώην πρωθυπουργού και Προέδρου του Ιδρύματος, Γιώργου Α. Παπανδρέου και του Ευρωβουλευτή Νίκου Α. Παπανδρέου, θα έρθουν στο προσκήνιο ξεχωριστές στιγμές για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και την εποχή του. Οι δυο συνομιλητές, θα μοιραστούν με το κοινό, ανέκδοτες ιστορίες και προσωπικές αναμνήσεις από τον πατέρα τους, σμιλεύοντας μέσα από τις αφηγήσεις τους το πορτραίτο του Ανδρέα, ρίχνοντας παράλληλα φως στις προσωπικές και οικογενειακές διαστάσεις της ζωής ενός από τους πιο επιδραστικούς και σημαντικούς πολιτικούς της νεότερης ιστορίας της χώρας μας.

Η ώρα του Θύμιου

Υπάρχει μια απεργία των Ταξί σε εξέλιξη λόγω του νομοσχεδίου του υπουργού Μεταφορών. Ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης δεν κάνει πίσω και σήμερα αναμένεται, στην ώρα της ακρόασης των φορέων, να βρεθεί αντιμέτωπος με τον πρόεδρο των ιδιοκτητών Ταξί, Θύμιο Λυμπερόπουλου. Και όπως μου λένε οι πιο μυημένοι, θα έχουμε γερή κόντρα.

Γέμισε ευχές ο Τσίπρας

Ημέρα γιορτής χθες για τον Αλέξη Τσίπρα. Του Αγίου Αλεξίου, του Ανθρώπου του Θεού κατά το εορτολόγιο και γέμισε ευχές ο πρώην πρωθυπουργός. Ήταν αμέτρητα τα τηλεφωνήματα που δέχθηκε από φίλους, συνεργάτες, στελέχη, πρώην και νυν βουλευτές. Μόνο σε ευχές έμειναν και ορισμένοι σε προτροπές να προχωρήσει. Πάντως απαντήσεις δεν πήραν και δεν θα μπορούσαν να λάβουν για το πότε θα είναι έτοιμο το νέο κόμμα.

Το περιστατικό με το όπλο

Η πρόσφατη εξάρθρωση της οικογενειακής εγκληματικής οργάνωσης που «έσπρωχνε» πλαστές χρυσές λίρες, ήταν μια επιτυχία της ΕΛΑΣ. Όμως, θα ήθελα να σταθώ σε ένα περιστατικό, το οποίο δείχνει ότι η συγκεκριμένη οικογένεια δεν έκανε κουμάντο μόνο στη Θεσσαλία, αλλά είχε τον ρόλο του άτυπου «ρυθμιστή» σε όλες τις φατρίες. Οι πληροφορίες από τις «πηγές» μου περιγράφουν μια οικογένεια που έλυνε και έδενε, λειτουργώντας ως ο απόλυτος ενδιάμεσος. Και το περιστατικό που θα διηγηθώ μου το έχουν μεταφέρει εδώ και ένα χρόνο πριν γίνει γνωστό στο ευρύ κοινό το συγκεκριμένο όνομα. Χαρακτηριστικό είναι ένα συμβάν που συνέβη σε μεγάλο νομό της χώρας, όταν η κλοπή ενός όπλου είχε μετατρέψει έναν τοπικό καταυλισμό σε «πεδίο μάχης» με καθημερινές εφόδους των αστυνομικών. Όταν η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο, επιστρατεύτηκαν τα «μεγάλα μέσα» με συνέπεια να υπάρξει τηλέφωνο προς τη συγκεκριμένη οικογένεια. Ή θα επιστραφεί το όπλο άμεσα ή αλλιώς θα υπάρχουν καθημερινές περιπολίες και εφόδους στον καταυλισμό μέχρι να βρεθεί ήταν τα λόγια που ειπώθηκαν. Αυτό είχες αποτέλεσμα ως δια μαγείας το όπλο να επιστραφεί άμεσα. Μην με ρωτήσετε ποιος έχασε το όπλο ή γιατί οι πολιτικοί στη Λάρισα πέταγαν τόσα χρόνια αετό. Μεγάλα παιδιά είστε. Το σίγουρο είναι ότι με την εξάρθρωση αυτής της οργάνωσης, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν χτύπησε μόνο την οικονομική απάτη.

Οι αγελάδες το έσκασαν

Νέος πονοκέφαλος στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς μετά τις αγροτικές κινητοποιήσεις και την Ευλογιά των αιγοπροβάτων, συναγερμός έχει σημάνει για τον αφθώδη πυρετό που «χτύπησε» βοειδή σε κτηνοτροφική μονάδα στη Λέσβο. Και ενώ είχε αποφασιστεί χθες να προχωρήσουν σε θανάτωση των αγελάδων, λόγω υπερμεταδοτικότητας του ιού, τελικά αυτό δεν επετεύχθη, καθώς όπως μου μετέφερε πηγή μου οι αγελάδες το έσκασαν και ήταν αδύνατο να τις θανατώσουν. Εν ολίγοις, και μην σαν φαίνεται υπερβολή, άρχισαν να τρέχουν και δεν μπόρεσαν οι ειδικοί να πετύχουν το στόχο. Πάντως, επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό, δεδομένου ότι αποτελεί ένα ακόμη «χτύπημα» για την ελληνική κτηνοτροφία και μάλιστα λίγες ημέρες πριν το Πάσχα, έχει καταστρωθεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης από το υπουργείο προκειμένου να μην υπάρξει εξάπλωση της νόσου, το οποίο περιλαμβάνει πλήρη διακοπή των μετακινήσεων για όλα τα ευαίσθητα είδη, όπως είναι τα βοοειδή, τα πρόβατα, οι αίγες και οι χοίροι. Απαγορεύεται η μεταφορά τροφίμων ζωικής προέλευσης σε προσωπικές αποσκευές πολιτών, σταματά κάθε είδους σφαγή στο νησί, ενώ θα επαναληφθεί η επιχείρηση θανάτωσης του άρρωστου ζωικού κεφαλαίου.

Ο μοναδικός αριθμός πρωτοκόλλου

Τέλος στα προβλήματα καθημερινής τρέλας θέλει να βάλει η κυβέρνηση με την κατάθεση ειδικού νομοσχεδίου, το οποίο καταθέτει ο Κωστής Χατζηδάκης στη Βουλή. Μία από τις προβλέψεις του νομοσχεδίου είναι η λογοδοσία και η κατάργηση του απρόσωπου δημόσιου τομέα. Για παράδειγμα, κάθε αίτηση του πολίτη θα λαμβάνει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου, το οποίο θα συνοδεύεται από το τμήμα ή την υπηρεσία που έχει αναλάβει την υπόθεση, αλλά το όνομα του υπεύθυνου δημοσίου υπαλλήλου. Ταυτόχρονα, ο πολίτης θα μπορεί να βλέπει την εξέλιξη του αιτήματος και της υπόθεσής του, αλλά και να επικοινωνεί με τον υπάλληλο που τη χειρίζεται.

Δυσαρέσκεια για κομβικό κλάδο της Οικονομίας

Πέρα από τις τρέχουσες πολιτικές μετρήσεις, το ενδιαφέρον των δημοσκόπων κατά καιρούς έχει μετατοπιστεί και σε άλλους κλάδους. Μαθαίνω πως το επόμενο διάστημα θα υπάρξει μελέτη που ο ποσοτικός και ο ποιοτικός έλεγχος της έρευνας αποκαλύπτει μεγάλο ποσοστό κοινωνικής δυσαρέσκειας και οργής που προκάλεσε έκπληξη ακόμη και στον δημοσκόπο. Περισσότερα δεν θα σας πω σήμερα, αλλά να είστε σίγουροι ότι θα αποτελέσει το επόμενο σημείο αναφοράς στην επικαιρότητα. Η στήλη πάντως θα σας ενημερώσει εγκαίρως.

Δάνεια μέσω Ταμείου Ανάκαμψης

Επιστολή προς τους τραπεζίτες έστειλε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προκειμένου τους ενημερώσει ότι μέχρι τις 29 Μαΐου είναι η τελευταία ημέρα για τη σύναψη δανειακών συμβάσεων μέσω του Ταμείο Ανάκαμψης. Μέχρι σήμερα, έχουν χορηγηθεί δάνεια μέσω Ταμείου Ανάκαμψης 21,58 δισ. ευρώ.

Συλλογική αγωγή κατά της Booking.com

Χαμός, μαθαίνω, πως γίνεται με αγωγές κατά της Booking από ξενοδόχους. Κατατέθηκε ήδη η πρώτη ομάδα αγωγών των ευρωπαϊκών ξενοδοχείων κατά της εταιρείας στο Πρωτοδικείο του Άμστερνταμ, που είναι η έδρα της Booking. Χιλιάδες ξενοδοχεία διεκδικούν αποζημίωση για τις οικονομικές ζημίες που υπέστησαν λόγω των ρητρών ισοτιμίας που επέβαλε η Booking.com κατά την περίοδο 2004 έως 2024 καταστρατηγώντας το ευρωπαϊκό δίκαιο περί ανταγωνισμού. Μου είπαν μάλιστα ότι σύντομα θα κατατεθεί και νέα αγωγή. Επισημαίνω ότι αυτές οι ρήτρες ισοτιμίας της Booking.com έθεσαν τα ευρωπαϊκά ξενοδοχεία σε σοβαρό ανταγωνιστικό μειονέκτημα, περιορίζοντας τον ανταγωνισμό τιμών μεταξύ της Booking.com και άλλων διαδικτυακών πλατφορμών και οδηγώντας τα ξενοδοχεία σε καταβολή αυξημένων προμηθειών. Επιπλέον, οι ρήτρες περιόριζαν τα ξενοδοχεία από το να προσφέρουν καλύτερες τιμές ή διαθεσιμότητα στις δικές τους ιστοσελίδες, συρρικνώνοντας τις άμεσες πωλήσεις και την αυτονομία τους.

Εταιρεία των αδελφών Βαρβιτσιώτη σε real estate και τουρισμό

Μία νέα εταιρική κίνηση πληροφορούμαι ότι έγινε πράξη τις τελευταίες ώρες από την πλευρά της οικογένειας Βαρβιτσιώτη. Δημιουργήθηκε η 4V Κτηματική και Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία, με σαφή προσανατολισμό στην αγορά ακινήτων, αλλά και με ανοιχτό πεδίο δραστηριοποίησης στον τουρισμό και τη φιλοξενία. Η εταιρεία ξεκινά με μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ και με τη συμμετοχή των μελών της οικογένειας να κατανέμεται μεταξύ των Θωμά Βαρβιτσιώτη (28,75%), Κωνσταντίνου Βαρβιτσιώτη (28,75%), Ελένης Βαρβιτσιώτη (24,25%) και Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη (18,25%). Ο βασικός κορμός δραστηριότητας αφορά την εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, καθώς και τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. Την ίδια στιγμή, όμως, το εταιρικό αντικείμενο επεκτείνεται και σε ένα ευρύ φάσμα τουριστικών και συναφών υπηρεσιών: από ξενοδοχειακές υπηρεσίες, βραχυχρόνιες μισθώσεις, αγοραπωλησίες ακινήτων και εκτιμήσεις, μέχρι εστίαση, ταξιδιωτικές υπηρεσίες, κρατήσεις και ακόμη και κατασκευή κτιρίων.

Μαρινάκης και Μαρινάκης στο Χρηματιστήριο του Όσλο

Γεγονός είναι η πρεμιέρα της Capital Tankers του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Χρηματιστήριο του Όσλο. Ο εφοπλιστής μαζί με τον γιο του Μιλτιάδη Μαρινάκη, εμφανίστηκαν από κοινού στο «καμπανάκι» κατά την έναρξη συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου μετά τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή (IPO) στον κλάδο της ναυτιλίας εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια. Σας θυμίζω ότι η ναυτιλιακή συγκέντρωσε 500 εκατ. δολάρια μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης νέων μετοχών, προσελκύοντας περισσότερους από 900 επενδυτές. Η σημασία της εισόδου της Capital Tankers στο νορβηγικό χρηματιστήριο έχει τη δική της ειδική σημασία, καθώς σηματοδοτεί την αναζωογόνηση του Όσλο ως διεθνούς χρηματιστηριακού κέντρου για ναυτιλιακές εταιρείες, μετά τις διαδοχικές αποχωρήσεις των προηγούμενων ετών.

Ενδιαφέρον για εξαγορές εταιρειών αθλητικών

Μου έλεγε άνθρωπος που κινείται στα πράγματα, ότι υπάρχει ενδιαφέρον για εξαγορά κάποιας εκ των ελληνικών εταιρειών που διαθέτουν καταστήματα λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών. Εδώ σας θυμίζω αφενός ότι μία τέτοια περίπτωση ήταν η εξαγορά της Cosmos Sport από τη JD πριν από λίγα χρόνια αλλά και το ενδιαφέρον που είχε δείξει η σερβική Sport Vision για την ελληνικών συμφερόντων Zakcret, όπου στη δεύτερη περίπτωση το deal δεν προχώρησε. Λόγω της στρατηγικής θέσης που έχει η Ελλάδα και με την δυνατότητα να λειτουργεί και ως διαμετακομιστικό κέντρο για πολλά εμπορεύματα, φαίνεται ότι προσελκύσει αρκετά έντονο ενδιαφέρον από επενδυτές της αλλοδαπής.

Η επιστροφή ενός παλιού γνώριμου στα λιμάνια

Ο Θανάσης Λιάγκος πρόεδρος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) και πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΘ, είχε φύγει και από τις δύο θέσεις σχετικά πρόσφατα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν έμαθα ότι πριν από λίγες ώρες ξαναγύρισε στο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Λιμένων. Καθώς αυτή τη φορά ΕΛΙΜΕ καλωσόρισε τον Λιάγκο ως αντιπρόεδρο της Onex Elefsis Port And Intergrated Logistics Hub, συμφερόντων του Πάνου Ξενόκωστα. Μετά από την επιστροφή του Θ. Λιάγκου, άνθρωπος της ναυτιλιακής αγοράς με τον οποίο μιλάω σχολίαζε με νόημα ότι «η ζωή κύκλους κάνει».

Κινητικότητα στα franchise του Κρητικού

Με πληροφορούν ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχει κινητικότητα από επιχειρήσεις franchise, που ήταν στο δίκτυο της αλυσίδας Κρητικός. Και μετά την εξαγορά του από τον Μασούτη, μετακινούνται σε άλλη εταιρεία. Πολύ χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των επιχειρηματιών Γιάννη και Αναστάσιου Βασαλάκη στη Νάξο, οι οποίοι αποφάσισαν να μεταπηδήσουν στο δίκτυο franchise των My market. Η πραγματικότητα είναι ότι επειδή επίκειται και η οριστική απόφαση έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το deal Μασούτη – Κρητικού, πιθανώς αρκετά καταστήματα θα μείνουν εκτός για λόγους συνύπαρξης με ήδη υπάρχοντα καταστήματα του Μασούτη. Επομένως κάποιοι επιλέγουν να κάνουν τις κινήσεις τους νωρίτερα, προκειμένου να προλάβουν τις εξελίξεις.

Τα γήπεδα της Αθήνας και η οικιστική ζώνη

Πριν από κάποια χρόνια προγραμματιζόταν να γίνει νέο γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη. Στην πορεία το project κόλλησε καθότι από χείλη έμπειρου μηχανικού, που γνώριζε καλά την πιάτσα και τους νόμους της χώρας, έγινε παρέμβαση να μη συνεχιστεί το έργο. Ο ίδιος μάλιστα συμβούλευσε τους εμπλεκόμενους να μην το πράξουν, γιατί όπως χαρακτηριστικά τους είχε πει «θα την πάθετε σαν τον Μιχάλη Τροχανά στη Νέα Φιλαδέλφεια». Ο οποίος έσπευσε να γκρεμίσει το γήπεδο για να δημιουργηθεί το νέο γήπεδο της ΑΕΚ και από τότε χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να ολοκληρωθεί το έργο. Στην περίπτωση των συγκεκριμένων γηπέδων, το μεγάλο εμπόδιο των ανακατασκευών ή νέων κατασκευών είναι ένα και βασικό. Ότι βρίσκονται εκτός αστικής ζώνης, κάτι που φέρνει πολλαπλά εμπόδια στην πορεία. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που έγινε στην περίπτωση της ΑΕΚ, θα συνέβαινε και στην περίπτωση του Πανιωνίου.