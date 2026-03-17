BEAST

Το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας

Καλημέρα σε όλους. Πέρασα μια βόλτα χθες το απόγευμα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, χαμηλά στη Συγγρού, για να παρακολουθήσω από κοντά την εκδήλωση του υπουργείου Ανάπτυξης για το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η εκδήλωση ήταν μια ιδέα που υπήρχε στο Μέγαρο Μαξίμου και συζητήθηκε με τον αρμόδιο υπουργό, Τάκη Θεοδωρικάκο. Εξάλλου ο υφυπουργός, Θανάσης Κοντογιώργης, με τις εντολές του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει κάνει πάρα πολλές συσκέψεις ανά την επικράτεια στο πλαίσιο αυτό για να προωθηθεί αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο και να εμπλουτιστεί και με τις απόψεις των τοπικών φορέων. Ο πρωθυπουργός ήταν παρών στην εκδήλωση για τον νέο αναπτυξιακό νόμο και έδωσε σαφές στίγμα για την επόμενη περίοδο με τη φράση «η Ελλάδα θεωρείται λιμάνι σταθερότητας και πολιτικής ομαλότητας».

Στοιχήματα για εκλογές

Πάντως στα πηγαδάκια στην προαναφερόμενη εκδήλωση πολλοί παρόντες βουλευτές κινήθηκαν γύρω από τον χρόνο των εκλογών και υπήρχαν στοιχήματα για το κατά πόσο ή όχι θα στηθούν πρόωρες κάλπες. Οι περισσότεροι κυβερνητικοί βουλευτές δεν απέκλειαν τις πρόωρες εκλογές με ορίζοντα τις αρχές του καλοκαιριού, ενώ παράγοντες της αγοράς και θεσμικοί παίκτες συζητούσαν για τις επιπτώσεις στην οικονομία από τον πόλεμο.

Ανατροπές στα σχέδια Μητσοτάκη

Ο πόλεμος όμως επηρέασε και τα σχέδια του πρωθυπουργού που τελικά δεν θα πραγματοποιήσει το ταξίδι στην Αυστραλία, αν και ήταν επιθυμία του εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τώρα εάν θα γίνει κάποια άλλη στιγμή, θα φανεί. Πάντως ο ίδιος σήμερα θα παραχωρήσει συνέντευξη σε ομογενειακό ΜΜΕ, τον Νέο Κόσμο, που απευθύνεται σε Έλληνες που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Αυστραλία. Επίσης έμαθα πως θα έχει και άλλη μια συνομιλία σήμερα με ξένη δημοσιογράφο για τις τρέχουσες εξελίξεις.

Ετοιμότητα, αντανακλαστικά αλλά και κανονικότητα

Σταθερός ένοικος του Μεγάρου Μαξίμου μού εξηγούσε πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, δεδομένου ότι ο πόλεμος έχει φέρει τα πάνω κάτω. Αφενός στο υπουργείο Οικονομικών τα ανώτατα στελέχη ξενυχτούν και τα excel δίνουν και παίρνουν, προκειμένου να υπάρχουν οι προσομοιώσεις για όλα τα σενάρια. Για αυτό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για «οπλοστάσιο» το οποίο υπάρχει στη φαρέτρα της κυβέρνησης. Αφετέρου έχουν ενεργοποιηθεί οι διπλωματικοί δίαυλοι, προκειμένου να ασκηθούν πιέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να βάλει πλάτη η ΕΕ, καθώς η κρίση έχει ήδη βγάλει εκτός πλαισίου ουκ ολίγους εθνικούς προϋπολογισμούς. Σε παράλληλο χρόνο, στόχος είναι το κυβερνητικό έργο να συνεχιστεί κανονικά, γι’ αυτό και χθες, όπως σας έγραψα παραπάνω, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση από τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, με θέμα: «Αναπτυξιακός νόμος, στρατηγικές επενδύσεις», ενώ σήμερα αναμένεται το απόγευμα, στις 17:00, παρουσίαση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, παρουσίαση των έργων 5,3 δισ. που εντάσσονται στο κοινωνικό κλιματικό ταμείο. Συνεπώς, κανονικότητα αλλά και ετοιμότητα και κάθε ενδεχόμενο είναι το δίπτυχο που ακολουθεί το κυβερνητικό επιτελείο.

910 επενδύσεις τα επόμενα 3 χρόνια

Τον οδικό χάρτη για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας μέσα από την υλοποίηση 910 επενδύσεων σε ολόκληρη τη χώρα, προϋπολογισμού 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, στα επόμενα 3 χρόνια και οι οποίες ενισχύονται μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, από το υπουργείο Ανάπτυξης με 1,2 δισ. ευρώ παρουσίασε, λοιπόν, ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο «Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος» με ομιλητή τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, παραβρέθηκαν σημαντικοί «παίχτες» της οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής της χώρας. Μεταξύ των οποίων ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, και εκπρόσωποι πολλών σημαντικών επιχειρηματικών ομίλων της χώρας. Το παρών έδωσαν και κυβερνητικά στελέχη όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, και περισσότεροι από 20 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Το γνωστό deja vu

Η συζήτηση που έχει ανοίξει για τα μέτρα στήριξης που λαμβάνει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων από τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή, δεν ξέρω γιατί, αλλά μου θύμισε λίγο από την περίοδο του covid. Τότε που η αντιπολίτευση ζητούσε να δοθούν «τα πάντα όλα» σαν μην υπήρχε αύριο. Λοιπόν αυτό το deja vu βιώνουμε πάλι. Η αντιπολίτευση εγκαλεί την κυβέρνηση και ζητά «τα πάντα όλα», αδιαφορώντας και για τα δημοσιονομικά όρια με γνώμονα, όπως και τότε, να εμφανίσει μια ενσυναίσθηση αλλά και να παρουσιάσει την κυβέρνηση ως ανάλγητη. «Έχουμε αποδείξει σε πάρα πολλές περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεων ότι δεν αφήνουμε επ’ ουδενί αβοήθητη την κοινωνία, τους πολίτες που δεν υπάρχει κανένας λόγος να πληρώνουν μια κρίση για την οποία δεν έχουν καμία ευθύνη», είπε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Εκνευρισμός στο Μαξίμου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ήταν σαφής στη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με την αναφορά ότι δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της Ελλάδας σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ. Όμως σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου η τοποθέτηση του υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανου Γκίκα, που σε συνέντευξή του ήταν σε διαφορετικό μήκος κύματος, λέγοντας ότι: «Εάν διασφαλιστούν οι συνθήκες και το ρίσκο δεν είναι τόσο υψηλό, τότε η Ελλάδα έχει κάθε λόγο, ως η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη στον κόσμο, να συμμετέχει σε μια τέτοια επιχείρηση». Ε, όπως καταλαβαίνετε, η δήλωση αυτή προκάλεσε εκνευρισμό στο πρωθυπουργικό επιτελείο και όπως μου έλεγε ανώτερος κυβερνητικός παράγοντας καλό είναι να τοποθετούνται οι υφυπουργοί για θέματα που γνωρίζουν και να μην προβαίνουν σε δηλώσεις που αφορούν την ευρύτερη στρατηγική της χώρας εν μέσω πολέμου.

Τι θα κάνει η Αθήνα

Εν μέσω όμως των συζητήσεων για το εάν πρέπει πολλές χώρες να συμμετάσχουν σε επιχείρηση για να παραμείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ, κατά την προτροπή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μαθαίνω ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να εμπλακεί και προσπαθεί να δει πώς θα μείνει αμέτοχη. Πάντως οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν εν καιρώ, όταν θα υπάρξει επικοινωνία και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Και άλλος «γαλάζιος» στο στόχαστρο

Σας έγραψα νωρίτερα για τον Στέφανο Γκίκα, αλλά μου είπε καλή πηγή ότι υπήρξε ενόχληση και για τον βουλευτή Φθιώτιδας και πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο, Γιάννη Οικονόμου. Γιατί; Διότι την Κυριακή είχε άρθρο στην Εστία με τίτλο «Ολοκληρωτισμός η άποψη ότι το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει στον Τύπο» που δημοσιεύτηκε μετά το συνέδριο Athens Alitheia Forum όπου ο Π. Μαρινάκης διατύπωσε την άποψη για κατάργηση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο. Και όπως μου έλεγε παλαιό στέλεχος της ΝΔ, το γεγονός ότι παρεμβαίνει ο Γ. Οικονόμου κάτι θέλει να πει. Και δεν το κάνει τυχαία.

Υπέρ Ανδρουλάκη το πράσινο συνέδριο

Και να περάσω στο ΠΑΣΟΚ και στις εκλογές που έγιναν την Κυριακή για την εκλογή συνέδρων. Συμμετείχαν 174.813 άτομα και αυτός ο αριθμός έφερε χαμόγελα στη Χαριλάου Τρικούπη. Αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή τη στιγμή μία νηνεμία στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ μετά την εκλογή των συνέδρων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, λοιπόν, μπορεί να χαμογελάει με νόημα, αφού το 60% –η στήλη σας είχε προϊδεάσει προ ημερών όταν σας είχε αναφέρει για ένα ποσοστό της τάξης του 65%– επιβεβαιώνει την απόλυτη κυριαρχία του, όμως το πραγματικό ντέρμπι παίζεται παρακάτω. Με τον Χάρη Δούκα να διαμηνύει με σιγουριά ότι έχει στο τσεπάκι του 750 συνέδρους. Μάλιστα, από το περιβάλλον του λένε με νόημα πως οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι «φαντάσματα», αλλά έχουν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο. Από την άλλη, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης και οι συνεργάτες του ανεβάζουν τον πήχη ακόμα ψηλότερα, κάνοντας λόγο για πάνω από 900 δικούς του εκλεγμένους. Και μέσα σε όλο αυτό το «ποιος έχει τους περισσότερους συνέδρους» ο Παύλος Γερουλάνος που τηρεί μία ήπια στάση. Κρατάει χαμηλούς τόνους, αποφεύγει τα νούμερα και περιμένει να μιλήσει η κάλπη του Συνεδρίου. Τα πραγματικά «χαρτιά» βέβαια θα ανοίξουν στο Συνέδριο στο τέλος του μήνα. Εκεί θα δούμε ποιος έχει όντως κομματικό στρατό, ποιος έκανε «αέρα» με τα νούμερα και ποιες συμμαχίες θα υπάρξουν για την επόμενη ημέρα.

Το νέο κόμμα και ο Τσίπρας

Και θα περάσω τώρα στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα όπου μαθαίνω πως συζητάνε τα επόμενα βήματα. Επειδή πολλά κυκλοφορούν τι θα κάνει σχετικά με το εάν είναι έτοιμος ακόμα στην περίπτωση των πρόωρων εκλογών, μου είπε καλή πηγή, ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι έτοιμος. Ρώτησα τι εννοούν και μου είπαν ότι ακόμα και εάν αυτές προκηρυχθούν πριν από το καλοκαίρι, πράγμα απίθανο, ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι έτοιμος. Μάλιστα μου επισημάνθηκε ότι η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος μάλλον θα παρουσιαστεί μετά το Πάσχα με απώτερο σταθμό τις αρχές Ιουνίου ή στις αρχές του φθινοπώρου, εάν θεωρήσουν στο επιτελείο του πως η θερινή ραστώνη δεν θα του κάνει καλό.

Ωραία τα προκαταρκτικά, αλλά…

Την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να παίζει ένα ιδιότυπο πολιτικό σκάκι με τον χρόνο, αφήνοντας τους πάντες να αναρωτιούνται. Πριν το καλοκαίρι ή τον Σεπτέμβριο; Και όπως μου είχε πει, ο ίδιος, όταν τον πέτυχα στο γήπεδο και τον ρώτησα τι θα κάνει με τον νέο του πολιτικό φορέα γιατί έχω κουραστεί να γράφω, «συνέχισε να γράφεις». Κάποιοι στοιχηματίζουν σε μια ανακοίνωση πριν τις διακοπές, ενώ οι πιο ψύχραιμοι βλέπουν φθινόπωρο και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο, περιμένοντας να καταλαγιάσει η σκόνη από τις κινήσεις άλλων προσώπων, όπως της Μαρίας Καρυστιανού. Το βέβαιο είναι πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν δείχνει να βιάζεται, σε αντίθεση με τους βουλευτές που έχουν εκτεθεί μαζί του από την πρώτη στιγμή και αυτή τη στιγμή κάθονται κυριολεκτικά στα κάρβουνα. Αυτό το «πάγωμα» έχει αρχίσει να προκαλεί νευρικότητα με συνέπεια να υπάρχει γκρίνια αλλά και πειράγματα από βουλευτές άλλων κομμάτων. Κάνοντας μία βόλτα πέριξ της Βουλής και συγκεκριμένα σε γνωστό καφέ πέτυχα ανεξάρτητο βουλευτή ο οποίος, πλέον, αμφιταλαντεύεται για το αν θα ακολουθήσει τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο του φορέα. Ρωτώντας τον πως βλέπει τον πρώην πρωθυπουργό και το κόμμα που θα ανακοινωθεί μου είπε κορυφαία ατάκα πεζοδρομιακή την οποία δεν μπορώ να την γράψω αυτολεξεί «Κοίτα, ωραία τα προκαταρκτικά, αλλά πρέπει να κάνουμε σεξ και κάποια στιγμή!». Η ατάκα αυτή, όσο ωμή κι αν ακούγεται, περιγράφει την κόπωση και την αγωνία των στελεχών που περιμένουν.

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο η ανάπλαση των Προσφυγικών

Ειδικό θέμα για την ανάπλαση των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας μαθαίνω ότι εισάγεται προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής την Πέμπτη. Σε μία εξέλιξη που ενισχύει την αίσθηση ότι το ζήτημα περνά πλέον σε πιο ώριμη φάση και ότι, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, οι σχεδιασμοί για την επόμενη ημέρα της περιοχής προχωρούν. Το θέμα κατατέθηκε από την ανεξάρτητη Περιφερειακή Σύμβουλο Ιωάννα Καραδήμα, επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα από τα πιο σύνθετα και ευαίσθητα πολεοδομικά, κοινωνικά και πολιτικά μέτωπα στο κέντρο της Αθήνας. Η περιοχή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας θεωρείται διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα «φιλέτα» στον αστικό ιστό της Αθήνας. Το ενδιαφέρον εντείνεται ακόμη περισσότερο ενόψει της συνολικής ανάπλασης της περιοχής, αλλά και με φόντο την αποχώρηση του Παναθηναϊκού από το ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου το 2027, με προορισμό τη νέα του έδρα στον Βοτανικό. Η μετακίνηση αυτή αναμένεται να αλλάξει συνολικά τα δεδομένα για τη χρήση γης, τις παρεμβάσεις και την επενδυτική αξία της περιοχής.

Με το βλέμμα στην Autohellas της οικογένειας Βασιλάκη

Στα αποτελέσματα της χρήσης 2025 στρέφεται το ενδιαφέρον για την Autohellas, του ομίλου Βασιλάκη, η οποία ανακοινώνει μεγέθη στις 18 Μαρτίου πριν από το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου. Όπου αναμένεται ότι θα εμφανίσει πίεση στα καθαρά κέρδη. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε τζίρο ύψους 1,036 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση, και λειτουργικό κέρδος EBITDA 291 εκατ. ευρώ, με άνοδο 4,6%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη συνεχιζόμενη δυναμική του κλάδου ενοικιάσεων στην ελληνική αγορά. Ωστόσο, πίσω από τη σταθερή λειτουργική πορεία, η τελική γραμμή δείχνει πιο πιεσμένη. Έτσι, τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 76 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 11% σε σχέση με πέρυσι.

Προβλήματα φέρνει ο πόλεμος στην προμήθεια ρυζιού

Το ρύζι Basmati που κατά κύριο λόγο εισάγεται στην Ελλάδα από την Ινδία, μαθαίνω από ανθρώπους της βιομηχανίας αυτής ότι αντιμετωπίζει πολλές αναταράξεις. Σε σημείο μάλιστα που το δημοφιλές προϊόν, σε κάποιες των περιπτώσεων μπορεί να παρουσιάσει ακόμα και ελλείψεις για εταιρείες που δεν έχουν μεγάλο απόθεμα για να καλύψουν τη ζήτηση στην αγορά. Αιτία αποτελεί κατά μεγάλο βαθμό, η καθυστέρηση των παραδόσεων φορτίων, λόγω το πολέμου και του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.

Μαζεύει δυνάμεις στην Αθήνα η Thenamaris, κλείνει τη Σιγκαπούρη

Σε φάση αναδιάταξης φαίνεται να περνά η Thenamaris της οικογένειας Μαρτίνου, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, βάζει λουκέτο στο γραφείο της στη Σιγκαπούρη από τις 30 Ιουνίου. Η κίνηση έχει αρκετό ενδιαφέρον για τους ναυτιλιακούς κύκλους, καθώς αφορά έναν από τους πλέον ισχυρούς ελληνικούς ομίλους του κλάδου και έρχεται σε μια περίοδο όπου αρκετές εταιρείες επανεξετάζουν τη γεωγραφία των εμπορικών τους λειτουργιών. Με αυτόν τον τρόπο η Thenamaris επιλέγει να συγκεντρώσει τις εμπορικές της δραστηριότητες στο βασικό της στρατηγείο, την Αθήνα. Η απόφαση ερμηνεύεται ως κίνηση συγκέντρωσης δυνάμεων και κεντρικού ελέγχου, με στόχο καλύτερο συντονισμό και ενιαία εμπορική γραμμή από το κεντρικά του ομίλου.

Το νέο εγχείρημα για τα κοτόπουλα Αγγελάκη ακούει στο όνομα «Angelo’s»

Στα όσα πέρασαν από μπροστά μου στη διάρκεια της φετινής έκθεσης τροφίμων και ποτών, Food Expo, θα σταθώ σε κάτι που μου τράβηξε την προσοχή. Κι αυτό ήταν ένα περίπτερο που ήταν ενσωματωμένο στο συνολικό περίπτερο της εταιρείας Κοτόπουλα Αγγελάκη. Κι αυτό είχε έκθεση με παγωτά με την εμπορική ονομασία «Angelo’s», προφανώς αντλώντας έμπνευση από το επίθετο της επιχειρηματικής οικογένειας Αγγελάκη. Το περίπτερο με τα παγωτά ήταν τοποθετημένο στην πίσω πλευρά του μεγάλου περιπτέρου που είχε ο Αγγελάκης και έπρεπε να είναι αρκετά παρατηρητικός κανείς για να μπορέσει να το προσέξει. Νέες μπίζνες λοιπόν, από τον επιχειρηματία, ο οποίος εκτός των άλλων είχε και την εμπορική εταιρεία ελαίων και άλλων τροφίμων, Alfa Quality Foods και αυτή σε όμορο περίπτερο.

Εγκαίνια για τον Μασούτη στις Τρεις Γέφυρες

Και όπως φαίνεται ήρθε η ώρα των εγκαινίων για το νέο και το μεγαλύτερο κατάστημα του Μασούτη στην Ελλάδα, στις Τρεις Γέφυρες, όπου χτίζει μεικτό project με κατοικίες και κατάστημα. Το κατάστημα προηγείται χρονικά, καθώς όπως έμαθα τα εγκαίνια θα γίνουν στις 3 Απριλίου, ενώ μία μέρα νωρίτερα πρόκειται να γίνει και παρουσίαση σε δημοσιογράφους. Με την εταιρεία να εξαπλώνεται πότε με επιθετικούς ρυθμούς όπως στην περίπτωση εξαγοράς του Κρητικού και πότε με στρατηγικά μελετημένους ρυθμούς μέσα από το άνοιγμα νέων καταστημάτων και νέων χώρων όπως σε αυτή την περίπτωση στις Τρεις Γέφυρες.