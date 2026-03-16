Το «χαρτί» της σταθερότητας

Καλημέρα σε όλους. Στο Μέγαρο Μαξίμου επιμένουν ότι το βασικό αφήγημα της κυβέρνησης παραμένει η «πολιτική σταθερότητα». Το επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη θεωρεί ότι μέσα στο διεθνές κλίμα έντασης -ιδίως λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και των επιπτώσεων στην οικονομία- η κοινωνία προτιμά ασφάλεια παρά πειραματισμούς. Δεν είναι τυχαίο ότι το μήνυμα της εβδομάδας ήταν πως η δημοσιονομική πειθαρχία δίνει περιθώρια παρέμβασης, αν η κρίση επιδεινωθεί. Στο παρασκήνιο, ωστόσο, κάποιοι υπουργοί ζητούν πιο άμεσα μέτρα για την ακρίβεια και μαθαίνω ότι στο οικονομικό επιτελείο υπάρχει σχέδιο για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο.

Η σκιά της ακρίβειας

Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, η ακρίβεια συνεχίζει να αποτελεί τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο για το πολιτικό σύστημα. Στο οικονομικό επιτελείο εξετάζουν νέα μέτρα στήριξης, αν η ενεργειακή κρίση επιδεινωθεί. Η κρίση στη Μέση Ανατολή παρακολουθείται στενά και από την Αθήνα, καθώς επηρεάζει τις τιμές ενέργειας και την οικονομία. Στην κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι η δημοσιονομική πειθαρχία των τελευταίων ετών επιτρέπει παρεμβάσεις αν χρειαστεί και θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες.

Αισιοδοξία Μητσοτάκη

Πάντως, ο πρωθυπουργός ήταν αρκετά ευδιάθετος και αισιόδοξος, όπως μου είπαν καλές πηγές που τον είδαν στη Λάρισα στο 3ο προσυνέδριο της ΝΔ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφραζε την πεποίθησή του ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα, παρά το ασταθές και ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον λόγω και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όσο για τις πρόωρες εκλογές, αυτό που έμαθα είναι ότι το ξέκοψε τουλάχιστον τρεις φορές, όταν άκουσε να του το λένε. Και δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω τις πηγές μου. Εξάλλου το έχει πει και δημόσια πως δεν θα προσφύγει σε πρόωρες εκλογές, αν και στο παρασκήνιο εμμένουν υπουργοί και βουλευτές να θέλουν να στηθούν κάλπες.

Ένας ανασχηματισμός πριν από τις εκλογές

Ικανοποιημένοι είναι στο Μέγαρο Μαξίμου από τις δημοσκοπήσεις. Και πώς να μην είναι όταν την προηγούμενη εβδομάδα έδειχναν τη Νέα Δημοκρατία να πατάει στο 30% που είναι το ψυχολογικό όριο για την αυτοδυναμία. Ο πρωθυπουργός δεν δείχνει να βιάζεται καθόλου να πάει σε εκλογές, ενώ κρατάει και το στόμα του κλειστό για το αν θα υπάρξει ανασχηματισμός. Η εντολή προς τους υπουργούς του είναι μια και λακωνική και συνοψίζεται σε μια πρόταση «συνεχίστε το έργο σας». Ωστόσο η πρωθυπουργική ηρεμία δεν συμμερίζεται από όλους στη γαλάζια παράταξη. Πέριξ της Βουλής πολλοί βουλευτές που βλέπουν το ρολόι να μετρά αντίστροφα για τις εκλογές, θα ήθελαν να δουν το όνομά τους σε ένα υπουργικό ΦΕΚ, έστω και την τελευταία στιγμή. Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κρατά κλειστά τα χαρτιά του, αλλά, όπως μου είπε άνθρωπός μου, έναν ανασχηματισμό θα έχουμε σίγουρα πριν από τις εκλογές, με το μόνο που μένει να δούμε αν θα είναι «δομικός» ή απλώς ένα «ρετουσάρισμα» για τις εσωκομματικές ισορροπίες.

Το μήνυμα Ανδρουλάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίζεται αποφασισμένος να στείλει μήνυμα συσπείρωσης στο ΠΑΣΟΚ τις επόμενες ημέρες ενόψει του συνεδρίου του κόμματος στο τέλος του μήνα και στον απόηχο της διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Από τις κομματικές εκδηλώσεις επαναλαμβάνει ότι «η αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της ΝΔ», επιχειρώντας να αναβαθμίσει το κόμμα του ως βασικό πόλο της αντιπολίτευσης. Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη λένε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν πρωτοβουλίες διεύρυνσης και νέες πολιτικές συμμαχίες. Παράλληλα, όμως, στο παρασκήνιο υπάρχουν γκρίνιες για τη στρατηγική που ακολουθείται.

Η διαγραφή που συζητήθηκε

Στο ΠΑΣΟΚ η απόφαση διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου πριν από το συνέδριο ερμηνεύεται από πολλούς ως «επίδειξη ισχύος» του Ν. Ανδρουλάκη. Κάποιοι μιλούν για μήνυμα πειθαρχίας προς το εσωτερικό του κόμματος, ώστε να αποφευχθούν νέες εσωκομματικές αμφισβητήσεις. Άλλοι όμως εκτιμούν ότι τέτοιες κινήσεις μπορεί να ανοίξουν νέους κύκλους έντασης. Το σίγουρο είναι ότι το συνέδριο του κόμματος θα γίνει σε κλίμα αυξημένης έντασης.

Ικανοποίηση στη Χαριλάου Τρικούπη

Μέσα σε αυτό το κλίμα ήταν έκδηλη η ικανοποίηση χθες το βράδυ στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και στην ηγετική ομάδα για την πολύ υψηλή συμμετοχή των μελών του κόμματος για την εκλογή των συνέδρων. Η ψηφοφορία παρατάθηκε κατά μία ώρα και οι ουρές ήταν πολύ μεγάλες σε αρκετά εκλογικά κέντρα. Συμμετείχαν περίπου 150.000 μέλη, ενώ σε αντίστοιχη εσωτερική διαδικασία, προ μηνών, στη Ν.Δ., είχαν προσέλθει 122.000 μέλη να ψηφίσουν. Και αυτό για την ηγεσία του κόμματος ήταν ένα πολύ καλό μήνυμα.

Το τηλεφώνημα του Καρατζαφέρη στον Κωνσταντινόπουλου

Πάντως, η κίνηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου να παραιτηθεί από την κοινοβουλευτική του θέση θα λέγαμε ότι ήταν μια κίνηση ματ απέναντι στη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία τον έκανε συμπαθή και εκτός των τειχών του ΠΑΣΟΚ – όπως μου είπε άνθρωπός του. Ο Αρκάδιος πολιτικός λειτούργησε με όρους απόλυτης μυστικότητας και, όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω, ούτε οι στενοί του συνεργάτες δεν ήξεραν το παραμικρό για την κίνησή του να παραιτηθεί από το κοινοβουλευτικό του αξίωμα, με συνέπεια να το μάθουν από τα ΜΜΕ. Ο Κωνσταντινόπουλος δέχτηκε κλήσεις από όλο το πολιτικό φάσμα, γεγονός που μαρτυρά ότι η κίνησή του διαβάστηκε ως πράξη πολιτικού θάρρους, ενώ η στήλη γνωρίζει ότι το τηλεφώνημα «βόμβα» έγινε από τα δεξιά. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης έσπευσε να του τηλεφωνήσει για να τον συγχαρεί.

Τα τηλέφωνα πήραν φωτιά

Τηλεφωνήματα δεν δέχτηκε μόνο ο βουλευτής από την Αρκαδία. Από το πρωί της Παρασκευής, λίγες μόλις ώρες μετά τη διαγραφή του Κωνσταντινόπουλου, τα τηλέφωνα στη Χαριλάου Τρικούπη δεν σταματούσαν να χτυπούν. Κορυφαία στελέχη βρίσκονταν σε συνεχείς επικοινωνίες, συζητώντας τις εξελίξεις. Σύμφωνα μάλιστα με άνθρωπο που γνωρίζει καλά το παρασκήνιο, υπήρξαν επαφές ακόμα και μεταξύ προσώπων που μέχρι χθες δεν αντάλλασσαν ούτε έναν χαιρετισμό. Δημιουργούνται νέες συμμαχίες ενόψει του συνεδρίου, πράγματα που κανείς δεν θα περίμενε πριν από λίγες ημέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί πως το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να κρύβει αρκετές εκπλήξεις.

Σε φιέστα ο Σαμαράς

Και να πάω τώρα στην Καλαμάτα όπου χθες έγινε φιέστα για την άνοδο της τοπικής ομάδας στην Super League. H Μαύρη Θύελλα ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία μετά από 26 χρόνια και γιορτάστηκε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και κέφι στο γήπεδο της Καλαμάτας. Εκεί βρέθηκα και ο Αντώνης Σαμαράς για να συγχαρεί τον πρόεδρο και το Δ.Σ. της ομάδας, τους παίκτες και το προπονητικό τιμ. Ο πρώην πρωθυπουργός χωρίς διάθεση σχολίων για πολιτικά αρκέστηκε σε αναφορές στην ιστορική άνοδο, φορούσε και ένα ασπρόμαυρο κασκόλ που του έδωσαν και συνοδευόταν, όπως πάντα, από τον τοπικό βουλευτή της ΝΔ και πολιτικό του παιδί, τον Μίλτο Χρυσομάλλη.

Ο Τσίπρας στην Αλεξανδρούπολη

Και να περάσω στον έτερο πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, που θα βρεθεί μεθαύριο Τετάρτη στην Αλεξανδρούπολη για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη». Μαθαίνω ότι θα πει πολλά για την εξωτερική πολιτική και αναμένεται να κινηθεί σε υψηλούς τόνους τόσο για την εισβολή ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν όσο και για τους συνολικούς χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης και τη στάση του Έλληνα πρωθυπουργού, τον οποίο αποκάλεσε «γελωτοποιό του βασιλιά» σχετικά με την προσέγγισή του απέναντι στον πρόεδρο Τραμπ. Μου είπε άνθρωπος του περιβάλλοντός του ότι στην ομιλία του αναμένεται να αναλύσει διεξοδικά την πρότασή του για μια «Νέα Εθνική Πυξίδα», εστιάζοντας στις τελευταίες δραματικές γεωπολιτικές εξελίξεις και θέτοντας το δίπολο: εθνική υποτέλεια ή πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική βασισμένη στο διεθνές δίκαιο και τα συμφέροντα της χώρας;

Νέα μέτωπα για την Mrs Bodyline, Εσθήρ Λεβή

Ανοιχτούς λογαριασμούς διατηρεί η οικογένεια Λεβή, γνωστή από το άλλοτε πανίσχυρο brand της αλυσίδας κέντρων αδυνατίσματος, Bodyline. Σας θυμίζω ότι η ίδια και ο σύζυγός της, Λέων, μεσουράνησαν για κάτι περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες στον συγκεκριμένο χώρο, σε μία εποχή όπου πολλές διάσημες της εποχής μεταξύ των οποίων η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Κατερίνα Γιουλάκη, η Ελένη Ανουσάκη και άλλες, διαφήμιζαν τα Bodyline. Παρά το γεγονός ότι πέρυσι πέρασε σε νέα χέρια το εναπομείναν 50% από το εμβληματικό ακίνητο που διατηρούσε η Εσθήρ Λεβή στην Ακρόπολη, η πίεση από τα παλαιά βάρη δεν έχει εκλείψει. Αντιθέτως, νέα μέτωπα έρχονται τώρα στο προσκήνιο, με αντικείμενο δύο ακίνητα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για δύο ιδιοκτησίες της Εσθήρ Λεβή, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να βγουν στο σφυρί στα τέλη Μαΐου 2026, εκτός απροόπτου ή κάποιας κίνησης αναστολής. Το ενδιαφέρον είναι ότι τα ακίνητα βρίσκονται σε ιδιαίτερα κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Παύλου Μελά, στοιχείο που ανεβάζει το ειδικό βάρος της υπόθεσης. Η μία ιδιοκτησία αφορά γραφείο 64,5 τ.μ. με τιμή πρώτης προσφοράς 213.679 ευρώ και η δεύτερη διαμέρισμα 45 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 121.629 ευρώ.

Καλά κρατεί η κόντρα δήμου Αλίμου – Σταθοκωστόπουλου – ΕΤΑΔ

Στα άκρα οδηγεί την κόντρα με την ΕΤΑΔ και τον όμιλο Σταθοκωστόπουλο, ο δήμαρχος της περιοχής, Ανδρέας Κονδύλης. Κάτι που φάνηκε και από την πρόσφατη κίνησή του, πριν από λίγες μέρες να πάει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, καταθέτοντας μηνυτήρια αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να σας θυμίσω εδώ ωστόσο ότι ο δήμος Αλίμου έχει χάσει παλαιότερες δικαστικές διαμάχες με αντικείμενο τη διεκδίκηση της παραλίας Αλίμου «Ζέφυρος». Η υπόθεση έχει φτάσει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου με την απόφαση Α1617 του 2025, το ανώτατο δικαστήριο αναιρούσε τον ισχυρισμό του δήμου ότι η παραλία αυτή είναι κοινόχρηστη. Για την ιστορία σάς αναφέρω ότι το ακίνητο των 50 και πλέον στρεμμάτων που διεκδικεί ο δήμος Αλίμου, είχε παραχωρηθεί το 1988 από τον ΕΟΤ στον δήμο, κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα, για διάστημα 30 ετών, έως το 2018. Σκοπός της παραχώρησης ήταν να γίνουν έργα ανάπλασης. Ο δήμος με τη σειρά του ανέθεσε σε ιδιωτική επιχείρηση του ομίλου Σταθοκωστόπουλου τις εργασίες ανάπλασης, με αντάλλαγμα την εκμετάλλευση δύο καταστημάτων, Penarrubia και Μαριδάκι. Ωστόσο ο δήμος εισέπραττε μίσθωμα και επέβαλε τέλη από τον επιχειρηματία, υποστηρίζοντας ότι η έκταση είναι δημοτικός κοινόχρηστος χώρος. Παρ’ όλ’ αυτά, με βάση τα όσα γνωρίζω από το ρεπορτάζ μου, η έκταση αποτελεί Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα, και επί της ουσίας δεν μπορούν να επιβάλλονται τέλη κοινοχρήστων, καθότι δεν αποτελεί δημοτική έκταση.

Αντοχές στα ψάρια παρά το «θρίλερ» της Avramar

Μπορεί το «θρίλερ» γύρω από τη διάσωση της Avramar να συνεχίζεται, όμως ο κλάδος των ελληνικών ιχθυοκαλλιεργειών δείχνει ότι διατηρεί στέρεες αντοχές και ισχυρά εξαγωγικά αντανακλαστικά. Τα τελευταία στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι, παρά τις αναταράξεις σε επιχειρηματικό επίπεδο, η διεθνής ζήτηση για ελληνική τσιπούρα και λαβράκι παραμένει ενεργή, κρατώντας τον κλάδο σε τροχιά ανάπτυξης. Στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που επεξεργάστηκε ο φορέας των ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, η ΕΛΟΠΥ, δείχνουν ότι οι εξαγωγές στο λαβράκι το 2025 έφτασαν τους 97.400 τόνους και σε τζίρο τα 672 εκατομμύρια ευρώ. Η ποσότητα αυξήθηκε κατά 4% και ο τζίρος κατά 15% σε σχέση με το 2024. Ενώ και η τιμή παραγωγού στα δύο βασικά ψάρια της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, την τσιπούρα και το λαβράκι, αυθήθηκε πέρσι κατά 10%, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό.

Αντί πινακίου φακής η απόκτηση της Τσάνταλης

Αντί πινακίου φακής θα αποκτήσει κάποιος όπως φαίνεται τα περιουσιακά στοιχεία της άλλοτε κραταιάς οινοποιίας Τσάνταλη. Κι αυτό γιατί η εταιρεία βρίσκεται πλέον σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και όλα δείχνουν ότι μία εταιρεία που πριν από μερικά χρόνια έκανε τζίρο πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ, συγκεκριμένα το 2008, πλέον θα δοθεί για «ψίχουλα». Σας θυμίζω ότι είχε κάνει μία προσφορά κοντά στα 10 και κάτι εκατομμύρια ευρώ η Ελληνικά Οινοποιεία των Ηλία Γεωργιάδη – Γιάννη Αντετοκούνμπο για να την αποκτήσει πριν πάει σε πτώχευση. Η πρόταση δεν έγινε δεκτή από τις τράπεζες και πλέον το πράγμα, όπως όλα δείχνουν, θα κινηθεί σε πολύ χαμηλότερα νούμερα.

Η συνύπαρξη τύρου και ελαιολάδου για τον Παντελιάδη

Στην παρουσία του Στέφανου Παντελιάδη, της γνωστής οικογένειας που έχει τη βιομηχανία που παράγει τη φέτα Ήπειρος, την Optima με τα τυροκομικά, κατά τη φετινή Food Expo, πρόσεξα κάτι ενδιαφέρον. Η Ήπειρος και η Optima συνυπήρξαν με την εταιρεία Medolio. Όχι μεταξύ τυρού και αχλαδιού, όπως συνηθίζει να λέει ο λαός μας, αλλά μεταξύ τυρού και ελαιολάδου. Η Medolio αποτελεί μία από τις νεότερες και αναπτυσσόμενες business του Στέφανου Παντελιάδη μαζί με τον επίσης επιχειρηματία, Δημήτρη Ντριγκόγια.

Και δεύτερο πλοίο του Προκοπίου «εισέβαλε» στα Στενά του Ορμούζ

Κόντρα στο κλίμα επιφυλακής που επικρατεί στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά, ο Γιώργος Προκοπίου φαίνεται να παίζει σκληρό «πόκερ» σε μία από τις πιο ευαίσθητες θαλάσσιες αρτηρίες του πλανήτη. Σας είχα μιλήσει για την τακτική του εφοπλιστή να κινείται στα άκρα και να εκμεταλλεύεται τη διεθνή συγκυρία. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, δεύτερο δεξαμενόπλοιο της Dynacom, συμφερόντων Προκοπίου, πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ, σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει ανεβάσει αισθητά τον δείκτη της ανησυχίας στον κλάδο. Πρόκειται για το Smyrni, το οποίο διαχειρίζεται η Dynacom Tankers Management και εμφανίστηκε το πρωί του Σαββάτου ανοιχτά της Βομβάης, με βάση τα ψηφιακά δεδομένα εντοπισμού. Το προηγούμενο στίγμα του είχε καταγραφεί εντός του Περσικού Κόλπου την Τρίτη, γεγονός που οδηγεί στην εκτίμηση ότι κατά τη διέλευση είχε απενεργοποιήσει τον αναμεταδότη του.