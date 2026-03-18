Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης ψάχνουν οι Αρχές που συνεχίζουν τις έρευνες. Ενώ το «φως» της δημοσιότητας βλέπει μία σοκαριστική περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα ο 23χρονος κατηγορούμενος θα βρεθεί σήμερα, Τετάρτη 18/3 ενώπιον του ανακριτή και ένα ακόμη άτομο αναζητείται.

Ο 23χρονος θα οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών Αρχών ύστερα από νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε και σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Σήμερα εξηγήσεις θα δώσει και ο 19χρονος φίλος του θύματος, ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία και αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες για σύσταση συμμορίας, καθώς και για επικίνδυνη σωματική βλάβη και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο 23χρονος, δέχθηκε επίθεση από ομάδα πέντε ατόμων έξω από το σπίτι του και χρησιμοποίησε μαχαίρι σε κατάσταση άμυνας.

Όπως ανέφερε, ενώ δεχόταν χτυπήματα έβγαλε το μαχαίρι που είχε πάνω του για επαγγελματικούς λόγους και κινήθηκε χωρίς να βλέπει καθαρά, με αποτέλεσμα να τραυματίσει θανάσιμα τον 20χρονο.

Ο 23χρονος φέρεται να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά, παράνομη οπλοφορία και απείθεια, ενώ εργαζόταν στην οικογενειακή επιχείρηση εμπορίας οικοδομικών υλικών.

Μετά το περιστατικό, σύμφωνα με τον ίδιο, οι εμπλεκόμενοι τράπηκαν σε φυγή προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων στη συμπλοκή, καθώς και για την πλήρη καταγραφή των κινήσεών τους πριν και μετά το περιστατικό.

Ο 23χρονος

Η μαρτυρία ντελιβερά για τη δολοφονία του Κλεομένη

Ντελιβεράς που ανέφερε ότι ήταν μάρτυρας στο επεισόδιο που οδήγησε στη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά, δήλωσε ότι τρία άτομα επιτέθηκαν στον 23χρονο πριν το φονικό.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, υποστήριξε πως είδε τρία άτομα να χτυπούν τον δράστη και μετά από λίγο είδε τους φίλους του Κλεομένη να καλούν σε βοήθεια, καθώς ο νεαρός ψυχοραγούσε.

«Στις 12 Μαρτίου περίπου στις 22:15, τρεις άγνωστοι με μαύρα ρούχα και καλυμμένα τα πρόσωπά τους επιτέθηκαν σε έναν νεαρό άνδρα, στην πυλωτή πολυκατοικίας. Είδα όλο το περιστατικό γιατί εκείνη την ώρα ήμουν στην απέναντι πολυκατοικία για παράδοση παραγγελίας», είπε χαρακτηριστικά.

«Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι και μόλις είδαν τον 23χρονο να βγαίνει, κινήθηκαν επιθετικά εναντίον του, εξυβρίζοντάς τον. Ο 23χρονος επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας προς την Αργοναυτών, αλλά οι δράστες τον καταδίωξαν. Λίγα μέτρα παρακάτω τον πρόφτασαν, τον έριξαν κάτω και άρχισαν να τον χτυπούν» επεσήμανε.

«Όταν λίγα λεπτά αργότερα πέρασα από την Αργοναυτών, είδα έναν νεαρό πεσμένο στο έδαφος, με εμφανή τραύματα, έχοντας τις αισθήσεις του, καθώς και δύο νεαρούς άνδρες, ηλικίας περίπου 20 ετών, οι οποίοι φορούσαν κουκούλες και προέτρεπαν τους περαστικούς να μεταφέρουν τον τραυματία. Με την άφιξη των αστυνομικών, οι δύο νεαροί άνδρες τράπηκαν σε φυγή», είπε στο Live News.

Ο ντελιβεράς δήλωσε στην εκπομπή του Mega ότι στη συνέχεια επικοινώνησε με τον κατηγορούμενο.

«Εκείνο το βράδυ δέχθηκα βιντεοκλήση από τον κατηγορούμενο. Ήταν τραυματισμένος στο πρόσωπο και αιμόφυρτος. Τον ρώτησα τι συνέβη. Μου είπε ότι τον χτύπησαν κάτω από το σπίτι του. Αμέσως, μαζί με άλλους φίλους πήγαμε στην Καλαμαριά για να τον βρούμε. Ο κατηγορούμενος ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση χτυπημένος στο πρόσωπο. Μας είπε ότι του επιτέθηκαν πέντε άτομα, του πήραν τα κλειδιά του αυτοκινήτου και τον βιντεοσκόπησαν. Οι τρεις έφυγαν προς την Αργοναυτών και οι δύο προς άλλη κατεύθυνση».