Ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά, ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον νεαρό. Αντιθέτως, το έκανε «στην προσπάθεια να αμυνθεί».

Ο κατηγορούμενος που διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι.

Ο 23χρονος υποστηρίζει ότι πέντε άτομα του είχαν στήσει ενέδρα έξω από το σπίτι του κι όταν άρχισαν να τον χτυπούν, έβγαλε το μαχαίρι για να αμυνθεί.

«Με χτυπούσαν τέσσερα άτομα και το πέμπτο με τραβούσε βίντεο. Φοβήθηκα ότι θα με σκοτώσουν. Μου έπεσε από την τσέπη ένα μαχαίρι, που χρησιμοποιώ στη δουλειά μου και προκειμένου να μην με σκοτώσουν, γιατί με χτυπούσαν με σφυρί στο κεφάλι, προσπάθησα να αμυνθώ προτάσσοντάς το στα τυφλά, ενώ ήμουν ακόμη ξαπλωμένος. Χτύπησα κατά λάθος ένα παιδί», φέρεται να κατέθεσε, σύμφωνα με το Mega.

Ο 23χρονος είναι σεσημασμένος για τα αδικήματα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και απείθεια. Εργαζόταν σε επιχείρηση οικοδομικών υλικών του πατέρα του.

«Μετά από αυτό το χτύπημα τα άτομα με άφησαν και άρχισαν να τρέχουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις, τα τρία από τα υπόλοιπα δύο. Θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου στην οικογένεια που έχασε το παιδί της», φέρεται να είπε.

Σπαρακτική η έκκληση της μητέρας του Κλεομένη

Η μητέρα του Κλεομένη ζητάει να ανοίξουν τα στόματα, καθώς οι φίλοι του παιδιού της φέρεται να μην μιλάνε στην αστυνομία για το μοιραίο βράδυ.

«Απευθύνω έκκληση σε όσους ήταν παρόντες ή γνωρίζουν οτιδήποτε, ακόμα κι αν νομίζουν ότι είναι ασήμαντο, να μιλήσουν στις Αρχές προκειμένου να διευκολύνουν το έργο τους. Μην αφήνετε τη σιωπή να καλύπτει το έγκλημα που μου στέρησε το παιδί μου».

Σημειώνεται, ότι οι αρχές συνεχίζουν αναζητούν τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη συμπλοκή αλλά και το δρομολόγιο που ακολούθησαν.