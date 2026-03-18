Η διαδικασία αποχώρησης στο Survivor ολοκληρώθηκε με μία έντονη μονομαχία, όπου ο Γιώργος Καραϊσαλίδης αποχώρησε από το παιχνίδι, ενώ ο Σταύρος Φλώρος εξασφάλισε την παραμονή του.

Αμέσως μετά το τέλος της μονομαχίας, ο παρουσιαστής απευθύνθηκε στον νικητή, επισημαίνοντας την πίεση της αναμέτρησης: «Ήτανε μία εξαιρετικά αγχωτική μονομαχία νομίζω, ειδικά προς το τέλος ανέβασα και εγώ παλμούς βλέποντας και τους δύο να προσπαθείτε να διώξετε και τα πέντε τοτέμ».

Ο Σταύρος Φλώρος, εμφανώς συγκινημένος, μοιράστηκε τα συναισθήματά του και τη σημασία της προσπάθειας: «Είναι ανάμεικτα συναισθήματα, η αλήθεια είναι νιώθεις ότι βγαίνεις πιο δυνατός. Σίγουρα εκείνη τη στιγμή που δε σε ψηφίζει ο κόσμος νιώθεις ένα περίεργο συναίσθημα. Ο Θεός ναι μεν σε βοηθάει, αλλά πρέπει και εσύ να βάλεις το χεράκι σου, αλλιώς δεν θα έρθουν τα αποτελέσματα. Και είμαι εδώ πέρα να διαψεύσω όποιον πιστεύει ότι δεν μπορώ να πάω παρακάτω».

Στη συνέχεια, ο λόγος δόθηκε στον Γιώργο Καραϊσαλίδη, ο οποίος αποχαιρέτησε το παιχνίδι μέσα σε έντονα συγκινησιακό κλίμα: «Δυστυχώς στεναχωριέμαι που αυτό το ταξίδι έφτασε στο τέλος του… ωστόσο μένω με πάρα πολύ όμορφες εικόνες γενικά στο παιχνίδι. Στεναχωριέμαι που μία εικόνα που βλέπω δυστυχώς είναι θλιμμένα πρόσωπα από τους συμπαίκτες μου και χαρούμενα από τους αντιπάλους μου, αλλά τι να κάνουμε, είναι ένα παιχνίδι. Ήρθαμε, παίξαμε, χάσαμε. Εύχομαι το έπαθλο να το φέρει κάποιος από τους Κόκκινους και θέλω να μου επιτρέψεις να κάνω ένα δωράκι να δώσω κάτι και στον αδερφό μου τον Scofield…», εκείνη τη στιγμή έβγαλε το φυλακτό του και το έδωσε στον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο.

Τέλος, ο Γιώργος Καραϊσαλίδης ακολούθησε τον Γιώργο Λιανό για να χρησιμοποιήσει το τελευταίο του πλεονέκτημα, δίνοντάς του τη δυνατότητα να επιβραβεύσει ή να τιμωρήσει έναν συμπαίκτη του ενόψει της επόμενης χαμένης ασυλίας.