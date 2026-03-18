Δύο Βρετανοί τουρίστες τραυματίστηκαν σε συντριβή αερόστατου στο Μεξικό, με τη μία να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το ζευγάρι τραυματίστηκε όταν ο πιλότος έχασε τον έλεγχο, αφού το αερόστατο συγκρούστηκε με ηλεκτροφόρα καλώδια, με αποτέλεσμα να συντριβεί σε γήπεδο ποδοσφαίρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 το πρωί στην κοιλάδα Τεοτιχουάκαν, περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πόλης του Μεξικού.

Οι τραυματίες ταυτοποιήθηκαν από τις τοπικές αρχές ως η 43χρονη Clare Wolstenholme και ο 49χρονος σύντροφός της Nicholas Wright, κάτοικοι Λονδίνουμ σύμφωνα με την Daily Mail.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες που τους παρείχαν πρώτες βοήθειες πριν μεταφερθούν σε νοσοκομείο. Η γυναίκα φέρεται να υπέστη τα σοβαρότερα τραύματα.

Η εταιρεία που λειτουργούσε το αερόστατο ονομάζεται Happy Puerto, ενώ ο πιλότος, Santiago Torres, οδηγήθηκε για ανάκριση από εισαγγελείς της Πολιτείας. Αρχικά υπήρξε αναφορά ότι είχε συλληφθεί, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Το ατύχημα προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε περιοίκους του γηπέδου, ενώ η έρευνα για τα αίτια συνεχιζόταν και το πρωί της Τετάρτης.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Μεξικού (AFAC) επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή της ότι στις 8:40 π.μ., στο δήμο Τεοτιχουάκαν, αναφέρθηκε περιστατικό αερόστατου που ήρθε σε επαφή με ηλεκτροφόρα καλώδια. Η AFAC τόνισε ότι οι δύο επιβαίνοντες υπέστησαν εγκαύματα από ηλεκτροπληξία και μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Πόλης του Μεξικού για περίθαλψη. Η υπηρεσία ξεκίνησε διοικητική έρευνα για το περιστατικό.

Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό ατύχημα σε αερόστατο στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. Τον Απρίλιο του 2023, ένα ζευγάρι έχασε τη ζωή του και η 13χρονη κόρη τους τραυματίστηκε σε παρόμοιο ατύχημα κοντά στον ίδιο αρχαιολογικό χώρο. Τον Ιούνιο του 2022, άλλο αερόστατο πήρε φωτιά και συνετρίβη στη Βραζιλία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ από τους 21 επιβαίνοντες.

Οι εικόνες από το χθεσινό συμβάν δείχνουν το αερόστατο να χάνει αέρα και να συντρίβεται στο έδαφος, ενώ περαστικοί ακούγονται να φωνάζουν σοκαρισμένοι: «Θεέ μου, οι άνθρωποι πέφτουν!»