Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έπληξαν κατοικίες στην πόλη Κρασνοντάρ, στη νότια Ρωσία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της περιοχής Βενιαμίν Καντράτιεφ.

«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε τρομοκρατική επίθεση με drones στην Κρασναντάρ», ανέφερε εκφράζοντας «συλλυπητήρια» ο περιφερειάρχης μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως υπέστησαν ζημιές τρία κτίρια κι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο ένα από αυτά, που κατασβέστηκε «γρήγορα».