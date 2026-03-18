Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έπληξαν κατοικίες στην πόλη Κρασνοντάρ, στη νότια Ρωσία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της περιοχής Βενιαμίν Καντράτιεφ.

March 18, 2026

«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε τρομοκρατική επίθεση με drones στην Κρασναντάρ», ανέφερε εκφράζοντας «συλλυπητήρια» ο περιφερειάρχης μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως υπέστησαν ζημιές τρία κτίρια κι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο ένα από αυτά, που κατασβέστηκε «γρήγορα».