Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έπληξαν κατοικίες στην πόλη Κρασνοντάρ, στη νότια Ρωσία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της περιοχής Βενιαμίν Καντράτιεφ.
A resident of Krasnodar was killed after a Ukrainian drone struck his apartment, the city’s mayor said pic.twitter.com/extOYsvIiV— ASTRA (@ASTRA_PRESS) March 18, 2026
«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε τρομοκρατική επίθεση με drones στην Κρασναντάρ», ανέφερε εκφράζοντας «συλλυπητήρια» ο περιφερειάρχης μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως υπέστησαν ζημιές τρία κτίρια κι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο ένα από αυτά, που κατασβέστηκε «γρήγορα».
The exact circumstances are not known but a drone is reported to have hit a tower block in Krasnodar.
There were reports of very low air defence missiles flying, but there is no proof of either Russian defence missiles or Ukrainian drones hitting the building. pic.twitter.com/I3ARW2jleh