Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 στην Κυψέλη, προκαλώντας σοκ σε περαστικούς και οδηγούς. Τέσσερις μαθητές ήρθαν στα χέρια στη μέση του δρόμου, με αποτέλεσμα ένα παιδί να βρεθεί πεσμένο στην άσφαλτο και να δεχθεί άγρια χτυπήματα.

Ένας επιβάτης λεωφορείου που περνούσε εκείνη τη στιγμή κατέγραψε το περιστατικό, με εικόνες που προκαλούν έντονη ανησυχία. Στα πλάνα φαίνεται ότι δύο ανήλικοι ρίχνουν κάτω ένα νεαρό και, μέσα σε δευτερόλεπτα, άλλα δύο άτομα τον χτυπούν με μπουνιές και κλωτσιές, ακόμη και στο κεφάλι.

Οι περαστικοί αμέσως επενέβησαν για να σταματήσουν τον ξυλοδαρμό, ενώ οι δράστες τράπηκαν σε φυγή αμέσως μετά.

Το περιστατικό αναδεικνύει για άλλη μια φορά τη συνεχή ανησυχία για τα κρούσματα βίας μεταξύ μαθητών στα αστικά κέντρα. Η παρέμβαση των πολιτών ήταν καθοριστική για να αποφευχθούν χειρότερες συνέπειες, αλλά η εικόνα ενός παιδιού που δέχεται ξυλοδαρμό στο κέντρο της πόλης προκαλεί έντονη ανησυχία.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ το βίντεο λειτουργεί ως ντοκουμέντο της αυξανόμενης βίας μεταξύ ανηλίκων στις γειτονιές της Αθήνας.