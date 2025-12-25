Το μεσημέρι της Δευτέρας στο Περιστέρι δύο ανήλικοι 12 και 13 ετών έκλεψαν τη μηχανή ενός δασκάλου μουσικής, που ήταν σταθμευμένη στην οδό Κλειτόρος στο Περιστέρι. Χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, παραβίασαν την κλειδαριά, έθεσαν σε λειτουργία τη μοτοσικλέτα και απομακρύνθηκαν από το σημείο.

Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν το βράδι της ίδια ημέρας στο Μπουρνάζι και τους έκαναν σήμα να σταματήσουν, όμως εκείνοι αγνόησαν την υπόδειξη και συνέχισαν, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη. Σε διαδρομή περίπου 2,5 χιλιομέτρων μέχρι το Ίλιον, οι δύο ανήλικοι κινήθηκαν αντικανονικά, οδηγώντας αντίθετα σε μονόδρομους και πεζόδρομους, θέτοντας σε κίνδυνο και τον εαυτό τους και πεζούς.

Στην οδό Αριστείδου οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους εγκλωβίσουν. Τότε οι δύο νεαροί εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα στη μέση του δρόμου και προσπάθησαν να διαφύγουν τρέχοντας, όμως οι αστυνομικοί τους καταδίωξαν πεζή, τους ακινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή τους.