Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς συνέλαβαν στα βόρεια προάστια έναν 50χρονο άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για αρχαιοκαπηλία. Μετά από αξιοποίηση και ανάλυση πληροφοριών, οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν δέκα τμήματα αμφορέων που προέρχονται από τη θάλασσα.



Συγκεκριμένα, βρέθηκαν τέσσερα τμήματα ενάλιων αμφορέων από την Ελληνιστική περίοδο, τέσσερα τμήματα αμφορέων από τη Βυζαντινή περίοδο και δύο τμήματα αμφορέων από τη Νεότερη περίοδο.



Τα αντικείμενα αυτά εξετάστηκαν από αρχαιολόγο της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων, ο οποίος αποφάνθηκε ότι προστατεύονται από τη νομοθεσία για την πολιτιστική κληρονομιά.



Σε βάρος του 50χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση και παράβαση του νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

