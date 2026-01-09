Παραδόθηκε το πρωί της Παρασκευής, 9 Ιανουαρίου, στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας ακόμη ένα άτομο που εμπλέκεται στην άγρια δολοφονία του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, μέσα στο νυχτερινό κέντρο.

Πρόκειται για το πέμπτο άτομο που συλλαμβάνεται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου, ενώ εκκρεμούν ακόμη τέσσερα εντάλματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτομο που παραδόθηκε σήμερα απεικονίζεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας εντός του καταστήματος να ρίχνει τρεις κλωτσιές στον 30χρονο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αυτό συνέβη την ώρα που το θύμα ήταν πεσμένο στο έδαφος, ενώ οι κλωτσιές είχαν στόχο το κεφάλι του.

Υπενθυμίζεται ότι οι δράστες που κατηγορούνται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή Πατρών νωρίς το πρωί της Παρασκευής, με τους συγγενείς του θύματος να συγκεντρώνονται έξω από το δικαστικό μέγαρο, εκφράζοντας την οργή τους και ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία των δραστών.

Οι τρεις κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία από τον εισαγγελέα για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, ενώ σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις, κατά περίπτωση, για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.

Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί και ένας 26χρονος, ο οποίος παρουσιάστηκε χθες στον Εισαγγελέα Πατρών και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί, αίτημα που έγινε δεκτό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ θεωρείται από τις διωκτικές Αρχές ως ο βασικός εμπλεκόμενος στο περιστατικό.

Η στιγμή της δολοφονίας

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο με τον άγριο ξυλοδαρμό του 30χρονου πατέρα έξι παιδιών, καθώς τον χτυπούν με μανία στο κεφάλι, χρησιμοποιώντας ακόμη και σκαμπό.

Το βίντεο που εξασφάλισε το Newsbeast, δείχνει τους δράστες να δέρνουν τον 30χρονο και στη συνέχεια να τον σέρνουν στο πάτωμα, όταν και συγκεντρώνονται όλοι από πάνω του. Τότε, αρχίζουν να βαράνε το κεφάλι του και σταματάνε όταν βλέπουν ότι δεν κινείται.

Η μητέρα του 30χρονου μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή για τη δολοφονία του παιδιού της, ανέφερε με τρεμάμενη φωνή: «Εγώ είδα το παιδί μου να το σκοτώνουν και οι άλλοι τριγύρω σαν να το διασκέδαζαν. Θέλω να μπουν και οι ιδιοκτήτες μέσα και αυτοί στη φυλακή, να πάρει Δικαιοσύνη το παιδί μου».