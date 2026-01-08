Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, τα ξημερώματα της Κυριακής, μέσα σε μπαρ στην Πάτρα.

Τέσσερις από τους συλληφθέντες για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη, με τα δύο αδέλφια 39 και 36 ετών, γνωστά πρόσωπα στη νύχτα, με τον έναν και για υπόθεση ναρκωτικών – αλλά και τον νεαρό πυγμάχο «πορτιέρη» σε διάφορα καταστήματα της πόλης, το βράδυ της Δευτέρας, να εμφανίζονται αυτοβούλως πριν τη λήξη του αυτοφώρου στο Αστυνομικό Μέγαρο της Ερμού, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους, αρνούμενοι τις κατηγορίες.

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης, όπως αναφέρει το pelop.gr, παραδόθηκε και ο 26χρονος που έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας ως το πρόσωπο που κατάφερε τα θανατηφόρα χτυπήματα στο θύμα κατά την έξοδό του από το μαγαζί, λίγα λεπτά μετά την άγρια συμπλοκή στο εσωτερικό του κλαμπ.

Το επεισόδιο με μια σερβιτόρα

Σύμφωμα με τις ίδιες πληροφορία, παρέα του θύματος πριν το αιματηρό επεισόδιο είχε προκαλέσει ένταση, όταν σύμφωνα με κατάθεση σερβιτόρας τούς ζήτησαν να μεταφέρουν το πάσο που κάθονται γιατί εμπόδιζε την πρόσβαση στην τουαλέτα.

Τι δηλώνουν οι δικηγόροι

Οι ποινικολόγοι Πατρών, Περικλής Πασχάκης και Χρήστος Τσόλκας, που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση των δύο αδελφών και του νεαρού πυγμάχου, σε κοινή δήλωσή τους αναφέρουν: «Σχετικά με την υπόθεση της ανθρωποκτονίας του 30χρονου συμπολίτη μας στην Πάτρα, θα θέλαμε να δηλώσουμε τα εξής: Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Οι εντολείς μας αρνούνται κατηγορηματικά την απόδοση της κατηγορίας για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Το περιστατικό είναι όλο καταγεγραμμένο σε βίντεο.

Από το βίντεο προκύπτει καθαρά ότι οι εντολείς μας δεν έχουν σχέση με την ανθρωποκτονία, καθότι κατά τη στιγμή του θανάτου του θύματος αυτοί δεν έχουν καμία οπτική ή άλλη επαφή με ό,τι λαμβάνει χώρα και βρίσκονται σε σημείο που απέχει αρκετά μέτρα από εκεί όπου σημειώθηκε το τραγικό συμβάν.

Από το βίντεο επίσης προκύπτει ότι μέλος της παρέας του θανόντος ξεκινάει το περιστατικό μαχαιρώνοντας τον έναν εκ των εντολέων μας και προσπαθώντας να μαχαιρώσει και τον άλλον με μαχαίρι που έφερε κρυμμένο στο εσωτερικό του μπουφάν του.

Αντιθέτως, οι εντολείς μας ήσαν άοπλοι. Εμπιστευόμαστε απόλυτα την κρίση των Τακτικών Ανακριτικών και Εισαγγελικών Αρχών, στις οποίες θα αναπτύξουμε αναλυτικά τους ισχυρισμούς μας την Παρασκευή».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις κατηγορούμενοι, μετά την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν, θα απολογηθούν στον Ανακριτή Πατρών αύριο, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου.