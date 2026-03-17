Η βιομηχανική ζώνη πετρελαίου της Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έγινε και πάλι στόχος drones σήμερα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, αν και δεν έχουν αναφερθεί θύματα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές κατά τη 17η ημέρα του πολέμου στο Ιράν, με την Τεχεράνη να συνεχίζει να πλήττει στόχους σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τις Αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του ιρανικού εδάφους.

Οι ομάδες της πολιτικής προστασίας των Εμιράτων επενέβησαν αμέσως επί τόπου και συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο, επεσήμαναν οι αρχές στο Χ.

Από το λιμάνι Φουτζάιρα, που βρίσκεται στον Κόλπο του Ομάν ακριβώς έξω από τα Στενά του Ορμούζ, εξάγονται καθημερινά περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου από την περιοχή Μουρμπάν των Εμιράτων, όγκος που αντιστοιχεί περίπου στο 1% της παγκόσμιας ζήτησης.

Η εγκατάσταση είχε πληγεί ήδη χθες Δευτέρα με drone, γεγονός που ανάγκασε την εθνική πετρελαϊκή εταιρεία των Εμιράτων Adnoc να αναστείλει τις εργασίες φόρτωσης αργού, είχαν επισημάνει πηγές του Reuters και του AFP.