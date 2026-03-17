Εκρήξεις αποδιδόμενες σε τουλάχιστον τρεις βομβιστές-καμικάζι στοίχισαν τη ζωή σε 23 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους εκατό και πλέον στη βορειοανατολική Νιγηρία, ανακοίνωσε η αστυνομία σήμερα.
Στην τριπλή επίθεση, που διαπράχθηκε χθες Δευτέρα το βράδυ στη Μαϊντουγκούρι, σκοτώθηκαν 23 άνθρωποι και άλλοι 108 τραυματίστηκαν, ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Νάουμ Κένεθ Ντάσο.
Κατά πηγές προσκείμενες στις αρχές, η πρώτη έκρηξη έγινε μέσα σε ταχυδρομείο, η δεύτερη σε κοντινή λαϊκή αγορά και η τρίτη μέσα σε νοσοκομείο.
Η πολιτειακή αστυνομία στην Μπόρνο ανέφερε ότι κατά τις «πρώτες ενδείξεις» οι εκρήξεις προκλήθηκαν «από βομβιστές-καμικάζι» και ότι διενεργεί έρευνα για τις επιθέσεις.
