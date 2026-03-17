Η συγγραφέας παιδικού βιβλίου για το πένθος, Κούρι Ρίτσινς, κρίθηκε ένοχη για τη δηλητηρίαση του συζύγου της με στόχο την περιουσία των 4 εκατ. δολαρίων.

Όπως αναφέρει η New York Post, η συγγραφέας από τη Γιούτα των ΗΠΑ κρίθηκε ένοχη τη Δευτέρα για τη δηλητηρίαση μέχρι θανάτου του συζύγου της, στο πλαίσιο ενός διεστραμμένου σχεδίου με σκοπό να ξεφύγει από τα χρέη της μέσω της περιουσίας του, ύψους 4 εκατ. δολαρίων, και να το σκάσει με τον εραστή της, έναν τεχνίτη.

Ένοχη μετά από τρίωρη διάσκεψη των ενόρκων για τη δηλητηρίαση του συζύγου της με φαιντανύλη

Το σώμα ενόρκων στο Παρκ Σίτι εξέδωσε την ετυμηγορία ενοχής έπειτα από περίπου τρεις ώρες διασκέψεων, μετά από μια δίκη τριών εβδομάδων, κατά την οποία οι εισαγγελείς παρουσίασαν την Κούρι Ρίτσινς ως μια εγωκεντρική κοινωνικά φιλόδοξη γυναίκα, η οποία έριξε θανατηφόρα δόση φαιντανύλης στο κοκτέιλ «Μόσκοου Μιουλ» του συζύγου της, Έρικ, στις 4 Μαρτίου 2022.

Η 35χρονη μητέρα τριών παιδιών, η οποία έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος των παιδιών της μετά τη δολοφονία, έδειχνε καταβεβλημένη και χαμήλωσε το κεφάλι της καθώς ανακοινώνονταν οι ένοχες αποφάσεις για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού με επιβαρυντικές περιστάσεις, της απόπειρας ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού με επιβαρυντικές περιστάσεις, της ασφαλιστικής απάτης και της πλαστογραφίας.

Κρίθηκε επίσης ένοχη για το ότι επιχείρησε να τον δηλητηριάσει έναν μήνα νωρίτερα, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, με ένα σάντουιτς με φαιντανύλη, το οποίο, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, του προκάλεσε κνίδωση και τον έκανε να χάσει τις αισθήσεις του.

Το σχέδιο για την περιουσία και τον εραστή της

Η επιχείρηση αγοραπωλησίας και ανακαίνισης κατοικιών της Κούρι Ρίτσινς είχε χρέη ύψους 4,5 εκατ. δολαρίων όταν κατέστρωσε το σκοτεινό αυτό σχέδιο, με στόχο να εισπράξει την περιουσία του Έρικ και να ξεκινήσει μια νέα ζωή με τον εραστή της, Ρόμπερτ Τζος Γκρόσμαν, δήλωσε στους ενόρκους ο εισαγγελέας Μπραντ Μπλάτγουορθ κατά την έντονη αγόρευσή του νωρίτερα τη Δευτέρα.

Η Κούρι Ρίτσινς, η οποία ζούσε με τον σύζυγό της και τα παιδιά τους στο Κάμας, προάστιο του εύπορου χιονοδρομικού προορισμού Παρκ Σίτι, ήταν μια «ανίκανη» επιχειρηματίας που «φρόντιζε προσεκτικά να συντηρεί την εικόνα μιας προνομιούχας, εύπορης και επιτυχημένης επιχειρηματία», υποστήριξε ο Μπραντ Μπλάτγουορθ. Ο «δρόμος προς τα εμπρός» για την πανούργα επίδοξη κοσμική ήταν ότι «ο Έρικ έπρεπε να πεθάνει», συνέχισε ο εισαγγελέας.

Η Κούρι Ρίτσινς φέρεται να ρώτησε τον Ρόμπερτ Τζος Γκρόσμαν, τον κρυφό εραστή της και 43χρονο βετεράνο του πολέμου στο Ιράκ, αν είχε σκοτώσει ποτέ κάποιον, λίγες μόλις ημέρες μετά τη φερόμενη δηλητηρίαση του συζύγου της με φαιντανύλη. Όπως κατέθεσε ο ίδιος ο Γκρόσμαν στη δίκη, η συζήτηση έγινε τον Μάρτιο του 2022, όταν οι δυο τους μιλούσαν για πρώτη φορά για τον αιφνίδιο θάνατο του 39χρονου Έρικ.

Έναν χρόνο μετά το σχέδιο δηλητηρίασης, η Κούρι Ρίτσινς έγραψε και προώθησε το παιδικό βιβλίο «Είσαι μαζί μου;» για να βοηθήσει τους γιους τους να διαχειριστούν την απώλειά τους.

Η αντίδραση στο δικαστήριο και η ποινή που αντιμετωπίζει

«Ήθελε να αφήσει τον Έρικ Ρίτσινς, αλλά δεν ήθελε να αφήσει τα χρήματά του», είπε ο Μπραντ Μπλάτγουορθ στους ενόρκους. «Το προγαμιαίο συμφωνητικό τους σήμαινε ότι, αν τον άφηνε, θα έχανε και το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αγόρευσης της κατηγορούσας αρχής, η Κούρι Ρίτσινς χαμογελούσε ειρωνικά και έκανε μορφασμούς, σηκώνοντας τα φρύδια, χαμογελώντας πλατιά και κατά διαστήματα σκύβοντας βιαστικά για να μιλήσει με την ομάδα υπεράσπισής της.

Η συνήγορος υπεράσπισης της αποτυχημένης επιχειρηματία ακινήτων, Κάθι Νέστερ, ζήτησε να κηρυχθεί άκυρη η δίκη, υποστηρίζοντας ότι ο Μπραντ Μπλάτγουορθ υπέπεσε σε σφάλματα κατά την τελική του αγόρευση, όμως το αίτημα απορρίφθηκε από τον δικαστή Ρίτσαρντ Μράζικ.

Η Κούρι Ρίτσινς, η οποία είχε δηλώσει αθώα, αντιμετωπίζει ποινή έως και 25 ετών κάθειρξης. Η επιμέτρηση της ποινής της έχει προγραμματιστεί για τις 13 Μαΐου.