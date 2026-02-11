Μια σοκαριστική υπόθεση στη Γιούτα στις ΗΠΑ φέρνει στο εδώλιο μια 35χρονη μητέρα, την Κούρι Ρίτσινς, η οποία κατηγορείται ότι το 2022 δολοφόνησε τον 39χρονο σύζυγό της, Έρικ Ρίτσινς, με ποτό μολυσμένο με φεντανύλη, ένα ισχυρό συνθετικό οπιοειδές. Εκτός από το σοκαριστικό έγκλημα που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι η κατηγορούμενη έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος. Η δίκη ξεκίνησε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου με την επιλογή ενόρκων.

Οι εισαγγελικές αρχές αναφέρουν ότι η Κούρι Ρίτσινς -μητέρα τριών παιδιών- είχε προσπαθήσει να σκοτώσει ξανά τον σύζυγό της με φεντανύλη μέσα σε σάντουιτς λίγες εβδομάδες πριν από τη δολοφονία του. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, η επιχείρηση ακινήτων της Ρίτσινς βρισκόταν σε δυσχερή οικονομική θέση και σύμφωνα με τις Αρχές φέρεται να είχε κίνητρο να σκοτώσει τον σύζυγό της για να εισπράξει την ασφάλεια ζωής του και την περιουσία του, συνολικής αξίας 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον, οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η Ρίτσινς διατηρούσε παράνομη σχέση με τον προσωπικό της βοηθό.

Ο φόνος σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου 2022, ενώ έναν χρόνο αργότερα η Ρίτσινς δημοσίευσε ένα παιδικό εικονογραφημένο βιβλίο με τίτλο «Είσαι μαζί μου;», το οποίο προώθησε και σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό. Η ίδια ανέφερε ότι το βιβλίο γράφτηκε για τα τρία μικρά αγόρια της (10, 9 και 6 ετών), με στόχο να εκφράσει τα συναισθήματα και τις διαδικασίες πένθους που βίωσαν τον προηγούμενο χρόνο. Το βιβλίο έγραφε την αφιέρωση: «Στον καταπληκτικό σύζυγό μου και υπέροχο πατέρα». Μετά τη σύλληψή της, αποσύρθηκε από το Amazon.

Οι εισαγγελείς κατηγορούν επίσης τη Ρίτσινς ότι έλαβε πολλαπλά οφέλη από την ασφάλεια ζωής του συζύγου της, χωρίς να τον έχει ενημερώσει, συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων, και ότι προσπάθησε να εμφανιστεί ως δικαιούχος, παρόλο που η αδελφή του συζύγου είχε το νόμιμο δικαίωμα να εισπράξει τα χρήματα. Όταν ο Έρικ αντιλήφθηκε την απάτη, αφαίρεσε τη Ρίτσινς από τη διαθήκη του και άλλαξε τα πάντα.

Η Κούρι Ρίτσινς δηλώνει αθώα για τις κατηγορίες που της επιρρίπτουν περί βαριάς δολοφονίας, απόπειρας βαριάς δολοφονίας και κατοχής ναρκωτικών. Η ίδια παραμένει υπό κράτηση από τη στιγμή της σύλληψής της.

Η επιλογή ενόρκων αναμένεται να διαρκέσει έως δύο εβδομάδες, ενώ οι αρχικές αγορεύσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 23 Φεβρουαρίου. Η δίκη μπορεί να διαρκέσει έως και πέντε εβδομάδες, σύμφωνα με τη New York Post.