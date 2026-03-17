Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου Κρήτης η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου που σημειώθηκε στις 26 Ιανουαρίου του 2025, συγκλόνισε και εξακολουθεί να σοκάρει το πανελλήνιο.

Η 26χρονη και ο 44χρονος, που έφτασαν στα δικαστήρια συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, με διαφορά λίγων λεπτών, κατηγορούνται για την κακοποίηση του 3χρονου παιδιού που το οδήγησε στο θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του creta24.gr στο δικαστήριο βρίσκεται και ο βιολογικός πατέρας του αδικοχαμένου αγοριού.

Το τρίχρονο αγγελούδι φέρεται να βασανίστηκε μέχρι θανάτου από την ίδια του τη μητέρα και τον πατριό του.

Τα βασανιστήρια τα οποία βίωσε το παιδί αποτυπώνονται, όπως μεταδίδει το patris.gr στη δικογραφία που συντάχθηκε.

Ο 3χρονος Άγγελος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ήταν εγκεφαλικά νεκρός και άφησε την τελευταία του πνοή δύο βδομάδες αργότερα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα αποδείκνυε τις μαρτυρικές στιγμές που ζούσε ο 3χρονος, ενώ η μη αναστρέψιμη κατάστασή του φαίνεται να οφείλεται σε τραύματα που προήλθαν από γροθιά και έντονο ταρακούνημα, γνωστό και ως Σύνδρομο Ανατάραξης Μωρού.

Το άτυχο αγόρι έφερε μώλωπες σε όλο του το σώμα (και προγενέστερες) αλλά και καψίματα από τσιγάρο σε διάφορα σημεία του κορμιού του.

Το 3χρονο αγοράκι με τον θάνατό του έδωσε ελπίδα για ζωή σε δύο άλλους ανθρώπους σε Ελλάδα και Γερμανία.

Οι δύο κατηγορούμενοι ρίχνουν ο ένας στον άλλον τις ευθύνες για την κακοποίησή του.

Η 26χρονη μητέρα ισχυρίστηκε πως τον γιο της χτυπούσε με το ξύλο της κούνιας ο σύντροφός της. Από την πλευρά του, ο 44χρονος υποστήριξε ότι ποτέ δεν είχε χτυπήσει το αγοράκι. Ήθελε, είπε, να καταγγείλει την 26χρονη σύντροφό του και μητέρα του παιδιού για την κακοποίησή του, αλλά φοβόταν.