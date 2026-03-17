Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ για το 2026 ενδέχεται να πληρώσουν μεγαλύτερο φόρο από αυτόν που πραγματικά τους αναλογεί, εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων στη δήλωση των στοιχείων των ακινήτων τους. Σε πολλές περιπτώσεις, απλές διορθώσεις στο έντυπο Ε9 μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον τελικό λογαριασμό.

Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση στο Ε9, διορθώνοντας στοιχεία που επηρεάζουν τον υπολογισμό του φόρου. Η διαδικασία αυτή μπορεί να οδηγήσει σε νέα εκκαθάριση του φόρου και σε χαμηλότερη επιβάρυνση.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα εμπράγματα δικαιώματα που έχουν δηλωθεί για κάθε ακίνητο. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις φορολογουμένων που διαθέτουν ψιλή κυριότητα ή επικαρπία, αλλά στο Ε9 έχουν δηλώσει πλήρη κυριότητα. Η λανθασμένη αυτή καταχώριση οδηγεί σε υψηλότερο φόρο, καθώς το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει εξ ολοκλήρου στον φορολογούμενο.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει επίσης να ελέγξουν εάν έχει υπολογιστεί σωστά η έκπτωση που προβλέπεται για τα ημιτελή κτίσματα. Για τα ακίνητα αυτά ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται με έκπτωση 60%, υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο έχει δηλωθεί ως ημιτελές στο Ε9. Εάν η συγκεκριμένη πληροφορία δεν έχει καταχωριστεί σωστά, η έκπτωση δεν εφαρμόζεται και ο φόρος εμφανίζεται αυξημένος.

Ανάλογα προβλήματα εμφανίζονται και στις δηλώσεις αγροτεμαχίων. Σε πολλές περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες έχουν δηλώσει μόνο την ονομασία της περιοχής και τον νομό όπου βρίσκεται η έκταση, χωρίς να συμπληρώσουν τον δήμο ή τη δημοτική ενότητα. Η ελλιπής αυτή καταχώριση μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη φορολόγηση ακόμη και για εκτάσεις με μικρή ή μηδενική αξία.

Ένα ακόμη στοιχείο που επηρεάζει τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ είναι ο όροφος του ακινήτου. Όταν δεν δηλώνεται ο όροφος ή καταχωρίζεται λανθασμένα ως δώμα, το σύστημα εφαρμόζει τον υψηλότερο συντελεστή που αντιστοιχεί στον 6ο όροφο. Στις περιπτώσεις μεζονετών αρκετοί ιδιοκτήτες δηλώνουν ως όροφο εκείνον στον οποίο βρίσκεται η είσοδος της κατοικίας, ενώ θα πρέπει να δηλώνεται ο υψηλότερος όροφος του ακινήτου.

Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις φορολογουμένων που δεν είδαν τη μείωση φόρου που δικαιούνται, επειδή η κύρια κατοικία τους βρίσκεται σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους. Εάν η έκπτωση δεν εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό λόγω λάθους ή παράλειψης στον αριθμό παροχής ρεύματος στο Ε9, οι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση ώστε να διορθωθεί το στοιχείο.

Η διόρθωση αυτή μπορεί να γίνει χωρίς πρόστιμο έως τις 31 Ιουλίου 2026. Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, η φορολογική διοίκηση θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση του φόρου, εφόσον επιβεβαιωθεί η αντιστοίχιση της κύριας κατοικίας.

Ποιοι θα δουν χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ και ποιοι θα πληρώσουν περισσότερο σε σχέση με το 2024

Παράλληλα, αρκετοί ιδιοκτήτες θα δουν φέτος χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ. Όσοι δεν είχαν καμία μεταβολή στην ακίνητη περιουσία τους μέσα στο 2025 θα πληρώσουν περίπου το ίδιο ποσό φόρου με πέρυσι. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο φορολογούμενοι δικαιούνται μείωση 50% ή ακόμη και πλήρη απαλλαγή, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες φορολογούμενοι θα πληρώσουν αυξημένο φόρο σε σχέση με το 2024. Αυτό αφορά κυρίως όσους απέκτησαν ακίνητα μέσα στο 2025 μέσω αγοράς, γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς, αλλά και όσους απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα.

Μείωση στον φόρο θα δουν επίσης περίπου 428.000 ιδιοκτήτες που είχαν ασφαλίσει τις κατοικίες τους για φυσικές καταστροφές καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025. Για μικρότερη διάρκεια ασφάλισης προβλέπονται αντίστοιχα μικρότερες εκπτώσεις: 7,5% για ασφάλιση εννέα μηνών, 5% για έξι μήνες και 2,5% για τρεις μήνες, ενώ δεν παρέχεται καμία έκπτωση για ασφάλιση μικρότερη των τριών μηνών. Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ προβλέπεται και για οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, καθώς και για φορολογούμενους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος, ενώ η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων της οικογένειας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 150 τετραγωνικά μέτρα.